Ferrari Challenge North America: previsti due appuntamenti dopo l’estate

Il Ferrari Challenge North America è sulla via di una breve pausa estiva, dando l’opportunità ai team e ai piloti di raccogliere le energie per la fase cruciale della stagione. Con il brand di Maranello in prima linea, gli appassionati possono aspettarsi un’intensa battaglia nei prossimi mesi.

I dettagli delle fasi successive del campionato sono chiari. I piloti si confronteranno in due appuntamenti molto importanti. Il primo è in programma sul circuito di Road America, nel Wisconsin.

Ferrari Challenge North America: la prima gara post-estate sarà nel Wisconsin

Successivamente, le Ferrari 488 Challenge Evo arriveranno in Texas il 6 settembre, dando il via ai test. Le gare avranno luogo il 9 e 10 settembre, preparando il terreno per l’atto finale della stagione al circuito del Mugello, teatro delle Finali Mondiali di ottobre. Queste gare saranno decisive per il campionato 2023.

Focalizzandoci sui protagonisti del campionato, vediamo come Matt Kurzejewski di Ferrari of Beverly Hills stia guidando la categoria Trofeo Pirelli con 30 punti di vantaggio. Nonostante un inizio incerto, Kurzejewski ha mostrato una crescita costante, conquistando cinque vittorie su otto gare. I suoi rivali più vicini, Roberto Perrina di Ferrari of Seattle e Jason McCarthy di Wide World Ferrari, sono dietro di soli due punti.

La situazione in categoria AM vede Justin Rothberg di Ferrari of Palm Beach in testa con 107 punti. Rothberg, dopo un avvio lento, ha conquistato quattro vittorie, mantenendo un vantaggio di 22 punti su Tony Davis di Continental Autosport, mentre Brian Cook di Ferrari of Seattle occupa la terza posizione.

Per quanto riguarda la Coppa Shell, Cameron Root di Ron Tonkin Gran Turismo è in testa con 101 punti grazie a una notevole costanza nel 2023. Seguono da vicino David Voronin di Foreign Cars Italia con 93 punti e Sureel Choksi di Ferrari of Denver, entrambi in lizza per il campionato.

Nella Coppa Shell AM, Lisa Clark di Ferrari of Beverly Hills guida con tre vittorie. Lance Cawley di Ferrari of Atlanta è il più vicino inseguitore con 76 punti mentre Bruce Cleveland di Ferrari of Silicon Valley si trova a 75 punti, rafforzando le sue possibilità con due vittorie a Sonoma.