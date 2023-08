Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan 2023: ecco come è andata la tappa finale

La tappa finale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan 2023 è stata un evento avvincente, tenutosi presso il circuito di Sportsland Sugo. In questo articolo vi riportiamo i dettagli chiave di questa gara.

Nella quinta e ultima tappa della competizione, 15 vetture sono scese in pista per Gara 2. Yudai Uchida, uno dei nomi prominenti della classe Trofeo Pirelli, si è distinto dopo aver ottenuto la pole position con un vantaggio considerevole.

Tuttavia, un imprevisto nella sospensione durante il 16° giro (a soli sette minuti dal termine) ha messo a rischio la sua posizione dominante. Nonostante l’inconveniente, Uchida ha terminato il 70% delle tornate, conquistando la doppietta pole-vittoria.

Nel Trofeo Pirelli Am, Akita è rimasto in testa con le prime quattro vetture racchiuse entro un solo secondo. Ma al 16° giro, quando Yudai Uchida è stato costretto a fermarsi, Kazuyuki Yamaguchi ha tagliato il traguardo, ottenendo la sua seconda vittoria stagionale e il suo primo successo assoluto in 21 tornate cariche di tensione.

Nella Coppa Shell, Yasutaka Shirasaki ha mostrato una performance eccezionale, conquistando la pole position, la seconda della sua carriera dopo quella ottenuta nel terzo round del campionato. Grazie a una guida superba, ha mantenuto un vantaggio di oltre 30 secondi sul secondo classificato, celebrando una vittoria nell’ultimo round.

Anche nella Coppa Shell Am, l’eccellenza ha avuto il suo nome: Masato Yoneoka. Campione in precedenza, ha ottenuto un’altra pole position in Gara 2, superando persino alcuni concorrenti della classe superiore. La sua stagione è stata sorprendente, con otto vittorie in nove gare disputate.

In sintesi, la tappa presso lo Sportsland Sugo del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan 2023 è stato un evento imperdibile per gli appassionati della competizione. Ogni gara ha offerto spettacolo ed emozione, consolidando il prestigio del marchio di Maranello in uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.