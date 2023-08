Castrol Hyspec: un nuovo standard prestazionale per gli oli motore delle auto ibride

La tecnologia ibrida sta diventando sempre più diffusa nel settore automobilistico e Castrol è all’avanguardia nel fornire delle soluzioni innovative per i motori ibridi. Con la presentazione di Castrol Hyspec, l’azienda britannica ha stabilito un nuovo standard tecnico per la sua gamma in espansione di oli motore specificamente destinati ai veicoli ibridi.

Hyspec rappresenta un importante punto di riferimento tecnico nel misurare le prestazioni degli oli motore per i veicoli ibridi. Questo standard è stato sviluppato per affrontare le sfide legate ai moderni propulsori ibridi, garantendo prestazioni eccezionali.

Castrol: debutta il nuovo standard Hyspec per valutare le performance degli oli motore per veicoli ibridi

Il lancio dello standard Hyspec avviene in un momento di crescente domanda di veicoli ibridi. Entro il 2025, si stima che un quarto delle auto vendute a livello globale sarà ibrida. Essendo primo nel suo genere nel settore, lo standard Hyspec aiuterà le officine e i loro clienti a identificare l’olio motore più adatto ai loro modelli.

Gli oli motore contrassegnati con il logo Hyspec sono stati meticolosamente testati dall’azienda britannica. Essi offrono resistenza elevata, protezione durante il passaggio dalla motorizzazione a benzina a quella elettrica e risparmio di carburante. Rispetto ad altri oli, inoltre, dimostrano una prestazione migliorata del 25% in termini di efficienza del sistema, contaminanti e funzionamento intermittente del motore.

I propulsori ibridi presentano condizioni operative complesse, come l’aumento della contaminazione dovuto a temperature del motore più basse, la riduzione dell’efficienza del sistema e la compromissione dell’efficacia di alcuni oli. Queste sfide possono causare il deterioramento del powertrain e una riduzione del risparmio di carburante e dell’efficienza della ricarica della batteria.

Castrol ha lavorato anche con case automobilistiche e team sportivi, come il team BWT Alpine F1 e Ford M-Sport WRC, per testare gli oli motore nelle condizioni più estreme, contribuendo a migliorare costantemente le prestazioni dei veicoli.

Infine, per validare i risultati, l’azienda britannica ha incaricato consulenti ed esperti esterni di condurre ricerche su scala globale, collaborando con centri di assistenza e proprietari di auto.