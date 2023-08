Stellantis: vive un grande momento in Messico, miglior mese di luglio da molti anni

Stellantis vive un ottimo momento in Messico. Il gruppo automobilistico ha annunciato nelle scorse ore di aver registrato la vendita di 6.899 unità a luglio. Si è trattato del miglior luglio dal 2018. Il marchio leader nelle vendite è stato ancora una volta Ram. “Continuiamo con un trend positivo delle vendite, abbiamo registrato un aumento del 38 per cento nel mese di luglio. Questa crescita a due cifre riflette il buon momento dei nostri prodotti sul mercato. La crescita accumulata dimostra un trend positivo delle vendite durante l’anno, trainato dalle eccellenti proposte che compongono il portafoglio prodotti”, ha affermato Carlos Quezada, Vicepresidente commerciale di Stellantis Messico.

Come dicevamo poc’anzi, il marchio leader è stato ancora una volta Ram. La casa automobilistica americana ha aumentato le vendite del 64 per cento rispetto al 2022 con 2.654 unità. Si tratta del miglior luglio della sua storia. Ram 700 e Ram ProMaster hanno registrato le migliori vendite di luglio della loro storia rispettivamente con 1.355 unità e 64 unità. Ram ProMaster Rapid ha riportato le migliori vendite di luglio dal 2019. Ram 4000 ha riportato le migliori vendite di luglio dal 2007. Ram Light Duty e Ram Heavy Duty hanno venduto rispettivamente 228 unità e 238 unità.

Tra i marchi di Stellantis molto bene anche Jeep. La casa americana ha riportato le migliori vendite di luglio dal 2015 con 1.103 unità. Jeep Compass ha registrato vendite di 308 unità. Jeep Renegade ha registrato vendite di 294 unità. Jeep Grand Cherokee e Jeep Wrangler hanno venduto rispettivamente 190 unità e 179 unità. Jeep JT ha registrato vendite di 109 unità, in aumento del 79 per cento rispetto a luglio 2022. Wagoneer ha migliorato le sue vendite del 44 per cento rispetto a luglio 2022.

FIAT ha registrato vendite di 916 unità, una crescita del 3 per cento rispetto a luglio 2022. Fiat Fastback ha registrato vendite di 178 unità. Fiat Pulse e Fiat Mobi hanno venduto rispettivamente 298 unità e 184 unità. Fiat Argo ha invece aumentato le vendite del 2 per cento. rispetto a luglio 2022, con 168 unità. Fiat Ducato ha venduto 88 unità. Trai marchi di Stellantis si segnala anche Peugeot. La casa del Leone ha registrato le migliori vendite di luglio della sua storia con 1.198 unità. Peugeot 2008, Peugeot 3008, Peugeot Rifter, Peugeot Expert e Peugeot Manager hanno registrato le migliori vendite di luglio della loro storia. Infine segnaliamo il risultato di Alfa Romeo che con 35 unità vendute registra il miglior mese di luglio dal 2017.