Nuove Fiat Multipla e 500XL per conquistare il segmento C?

Nei prossimi anni Fiat lancerà alcuni nuovi modelli con l’obiettivo di aumentare la sua quota di mercato in Europa e nel mondo. Quest’anno sono state svelate le nuove Fiat Topolino e Fiat 600 mentre il prossimo anno toccherà alla nuova Fiat Panda. Questa auto sarà una delle prime elettriche low cost del gruppo Stellantis in Europa. Le sorprese però sono destinate a continuare, infatti si dice che nel 2025 arriverà la nuova Fiat Multipla che sarà un crossover di segmento C appartenente alla stessa famiglia di Panda. Si tratterà di auto elettriche a prezzi contenuti con un rapporto qualità prezzo molto elevato e senza troppi fronzoli. Questa famiglia si contrapporrà a quella di 500 di cui fa parte anche la nuova 600.

In futuro nel segmento C le nuove Fiat Multipla e 500XL?

A proposito della gamma di 500 si vocifera che in futuro questa si potrebbe arricchire ulteriormente dopo l’addio di Fiat 500X con l’arrivo di una versione più grande che potrebbe prendere il nome di Fiat 500XL. Dunque potrebbero essere due le auto di Fiat nel segmento C al pari di quanto accadrà nel segmento B dove le nuove Fiat Panda e 600 coesisteranno nei prossimi anni.

Le nuove Fiat Multipla e Fiat 500XL dunque potrebbero fare lo stesso nel segmento C. Al momento però notizie ufficiali non ce ne sono. Sembra sicuro nel 2025 l’arrivo di un nuovo crossover il cui nome dovrebbe essere quello di Multipla.

Nuova Fiat 500XL

Quanto alla nuova Fiat 500XL, le notizie sono più incerte. Ad ogni modo il suo lancio sempre che venga effettivamente confermato e che non si tratti di una voce di mezza estate non avverrebbe prima della fine del 2026. Vedremo dunque che novità arriveranno. Sembra però certo che se l’arrivo delle nuove Fiat Multipla e Fiat 500XL fosse confermato allora Fiat oltre al segmento B potrebbe fare suo anche il segmento C del mercato.