Alfa Romeo: in Germania anche a luglio raddoppia le vendite

Continua la forte crescita di Alfa Romeo in Germania. Secondo le statistiche della Federal Motor Transport Authority (KBA), a luglio sono stati immatricolati più del doppio dei veicoli del marchio tradizionale italiano rispetto allo stesso mese dello scorso anno: l’aumento è stato del 107,9 per cento. Per i mesi da gennaio a luglio, la casa automobilistica del Biscione ha registrato un aumento cumulativo del 109,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo storico marchio milanese in Germania ha quindi continuato a svilupparsi in modo significativamente più positivo rispetto al mercato complessivo delle autovetture, per il quale la KBA ha previsto un aumento del 18,1 per cento per il mese di luglio e del 13,6 per cento per il periodo gennaio-luglio.

Alfa Romeo ha incrementato le immatricolazioni di circa il 108% rispetto al luglio dell’anno precedente

Il modello più venduto del marchio, che appartiene al Gruppo Stellantis, è stata l’Alfa Romeo Tonale nel mese di luglio. Con una quota di mix del 36 percento, il SUV compatto elettrificato ha contribuito al successo di Alfa Romeo sul mercato tedesco. Nel luglio di quest’anno, il 127 per cento in più di acquirenti ha optato per il modello rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il numero di immatricolazioni della berlina sportiva Alfa Romeo Giulia è aumentato del 139 per cento rispetto a luglio 2022. Per il SUV Stelvio l’aumento è stato del 60 per cento.

“Sono molto contento della tendenza al rialzo in corso: in tutti i sette mesi di quest’anno abbiamo registrato un aumento del numero di immatricolazioni con Alfa Romeo in Germania. Per il periodo da gennaio a luglio 2023, anche il nostro marchio è nettamente aumentato del 109 per cento e continua a svilupparsi significativamente meglio rispetto al mercato complessivo. A luglio siamo di nuovo uno dei marchi che registrano i più alti tassi di crescita in Germania. Per questo successo ringrazio tutta la mia squadra e tutti i concessionari che, con il loro grande impegno ed entusiasmo per Alfa Romeo, rendono possibili in primis numeri così positivi”, ha dichiarato Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands Stellantis Germania.