Stellantis tra le aziende più innovative: importante premio

Stellantis ha preso il comando tra i produttori di veicoli leggeri ed è stata riconosciuta tra le prime tre aziende del settore automobilistico e dei veicoli di grandi dimensioni nell’annuario Valor Inovação 2023. La classifica riflette anche l’impegno del gruppo automobilistico di Carlos Tavares, che ha guadagnato due posizioni rispetto al sondaggio dello scorso anno, per diventare una Mobility Tech Company. L’azienda incoraggia i dipendenti a portare idee innovative, non solo quelle direttamente legate all’area R&S. Tutte le proposte vengono valutate e molte di esse portano a miglioramenti di prodotto e di processo.

Nell’innovazione Stellantis è un vero leader: il gruppo premiato in Brasile

Tra il 4% e il 5% dei ricavi sono investiti in ricerca e sviluppo, con oltre 2.000 dipendenti dell’azienda nel paese direttamente coinvolti. Stellantis ha tre stabilimenti automobilistici, tre centri di ingegneria e 60 laboratori in Brasile. I principali progetti di R&S sono sviluppati nei 40 laboratori che compongono il Tech Center del Polo Automotivo de Betim (MG) e presso il centro di ricerca e sperimentazione del Polo Automotivo de Goiana (PE).

Una parte considerevole degli sforzi di innovazione è focalizzata sulla decarbonizzazione della mobilità e, di recente, Stellantis ha annunciato la nuova tecnologia Bio-Hybrid che combina flessibilità termica e propulsione elettrica nelle piattaforme da adottare nei nuovi prodotti in Brasile. Il progetto fa parte del percorso tecnologico di mobilità accessibile e sostenibile adottato da Stellantis per esaltare le virtù dell’etanolo come combustibile rinnovabile, il cui ciclo produttivo assorbe la maggior parte delle sue emissioni, combinando la propulsione a biocarburante con i sistemi elettrici.

Gli sforzi per sviluppare le piattaforme Bio-Hybrid sono iniziati lo scorso anno, con la creazione di Bio-Electro, uno dei progetti considerati nell’analisi di Valor Inovação. Si tratta di una piattaforma volta ad accelerare le tecnologie di propulsione basate sull’ibridazione, combinando efficienza termica ed elettrificazione. Attraverso di essa, Stellantis ha articolato un’ampia serie di partnership strategiche, volte ad accelerare lo sviluppo e l’implementazione di nuove soluzioni di powertrain per la decarbonizzazione della mobilità.

Concentrato anche sull’innovazione, Venture Studio è responsabile della partnership con startup che sviluppano soluzioni incentrate su tecnologia, ESG e mobilità, rafforzando il posizionamento di Stellantis come “startup veterana”, che aggiunge decenni di esperienza in Brasile e nel mondo con il nuovo posizionamento come azienda di mobilità tecnologica. Dalla creazione di Venture, nel marzo 2022, sono stati investiti più di 300 milioni di euro nello sviluppo di startup in tutto il mondo, attraverso il Venture Funding. Stellantis ha circa 3.500 startup registrate nel suo database e ha già firmato più di 100 contratti.