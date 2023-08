Il Miracolo di Stellantis in UK: più che raddoppiate le vendite di veicoli commerciali a luglio

Le vendite di veicoli commerciali leggeri (LCV) di modelli di Stellantis a luglio sono più che raddoppiate rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, secondo gli ultimi dati sulle nuove immatricolazioni di auto e furgoni pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders. Le vendite totali per il mese di luglio per i marchi Vauxhall, Peugeot, Citroën e Fiat sono aumentate del 130 per cento, passando da 3.700 a 8.510, per una quota totale del 30,7 per cento nel mercato dei veicoli commerciali leggeri nel Regno Unito. Nel mercato dei veicoli commerciali elettrici a luglio Stellantis deteneva una quota del 49,7 per cento.

Stellantis raddoppia le vendite di veicoli commerciali in UK

Nel mercato dei furgoni compatti a luglio, i veicoli commerciali Stellantis hanno dominato le posizioni del podio. Al primo posto si è classificata la Peugeot Partner, seguita da Citroën Berlingo e Vauxhall Combo rispettivamente al secondo e terzo posto. I dati di luglio rivelano anche che, dall’inizio dell’anno, Vauxhall rimane il produttore di veicoli commerciali elettrici più venduto con 3.664 vendite. Vauxhall Vivaro Electric è l’e-LCV più venduto con 2.964 vendite e Citroën Berlingo è il piccolo furgone più venduto con 9.218 vendite.

Tony Lewis, direttore dei veicoli commerciali leggeri di Stellantis, ha dichiarato: “Stellantis ha guidato il mercato dei veicoli commerciali leggeri a luglio nel Regno Unito. Con i nostri due stabilimenti di produzione di furgoni con sede nel Regno Unito e il fatto che siamo molto avanti rispetto alla scadenza del governo del Regno Unito per il passaggio ai veicoli commerciali elettrici, siamo estremamente orgogliosi di supportare le nostre attività nel passaggio a un futuro completamente elettrico”.

Peugeot Partner Rapid 2023

Stellantis è l’unico produttore di volume di veicoli commerciali leggeri nel Regno Unito con impianti di produzione a Luton e a Ellesmere Port. Luton costruisce Vauxhall Vivaro, Opel Vivaro, Peugeot Expert, Citroën Dispatch e Fiat Ducato. Lo stabilimento di Ellesmere Port è in fase di riqualificazione per diventare il primo sito di produzione esclusivamente elettrica del gruppo a livello globale e a breve inizierà la costruzione di Vauxhall Combo Electric, Peugeot e-Partner e Citroën e-Berlingo.