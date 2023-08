Alfa Romeo: tra agosto e settembre grosse emozioni per i fan del Biscione

Alfa Romeo nelle prossime settimane tornerà nuovamente ad essere protagonista nel settore automobilistico con importanti rivelazioni. La casa automobilistica del Biscione tra fine agosto e settembre è pronta ad emozionare i suoi numerosi fan con due novità davvero esplosive. La prima riguarderà il debutto della nuova concept car di una vettura sportiva che il brand premium del Biscione mostrerà il prossimo 30 agosto presso il museo Alfa Romeo di Arese nel week end del Gran Premio di Formula 1 di Italia che si correrà sul circuito di Monza.

Doppia novità in arrivo da Alfa Romeo per emozionare tutti i fan del Biscione

La nuova vettura si dovrebbe chiamare nuova Alfa Romeo 33 e rappresentare un omaggio all’iconico modello degli anni ’60 con elementi di design che deriveranno da quell’auto ma che saranno reinterpretati in chiave moderna. Questa auto successivamente sarà portata sul mercato in edizione strettamente limitata con prezzo da capogiro e sarà sold out prima ancora di arrivare. La vettura dovrebbe avere la stessa piattaforma della Maserati MC20 e condividere con questa auto anche il motore V6 da tre litri che però in questa vettura sarà ibrido e dovrebbe sprigionare quasi 800 cavalli.

Questa comunque non sarà l’unica emozione che vivranno i numerosi fan della casa automobilistica del Biscione. Infatti a settembre dovrebbero arrivare importanti rivelazioni a proposito del prossimo modello che entrerà a far parte della sua gamma. Ci riferiamo ad Alfa Romeo B-SUV di cui a settembre dovrebbe finalmente essere rivelato il nome. Questo sarà italiano e sarà in linea con la tradizione della casa automobilistica milanese.

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale

Molto probabilmente si tratterà di una denominazione che ha già fatto parte della gamma del Biscione. Inoltre ci sono anche delle possibilità che di questa auto venga mostrato qualche teaser. Con queste due novità dunque Alfa Romeo è pronta ad essere la protagonista di questo periodo nel mondo dei motori. Vedremo dunque che novità emergeranno.