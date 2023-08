Citroen: i suoi veicoli elettrici sempre più al top in un mercato importante

Termina il mese di luglio e Citroen persevera al terzo posto nel mercato totale dei veicoli elettrici in Spagna, con una quota di mercato del 7,5% e 2.450 immatricolazioni. Con 883 unità immatricolate finora quest’anno, la Citroën ë-C4 che viene prodotta Madrid ottiene una penetrazione cumulata del 3,2% ed è l’auto elettrica “Made in Spain” con le vendite più alte nel paese.

Ancora un podio per Citroen nel segmento dei veicoli elettrici in Spagna

I veicoli commerciali Citroen hanno brillato di luce propria nel mercato elettrico. Con una gamma, guidata dalla Citroën ë-Berlingo “Made in Spain” e che propone offerte a “emissioni zero” in tutti i suoi modelli, il Double Chevrón occupa finora quest’anno il primo posto in questo mercato, con 1.418 immatricolazioni, il 437% in più rispetto allo stesso periodo del 2022, e una quota del 25,3%.

Attualmente, Citroen ha completato l’elettrificazione della sua gamma di veicoli commerciali con un’offerta che si distingue per offrire caratteristiche utili, un elevato livello di equipaggiamento, un’autonomia adattata alle esigenze di aziende e professionisti e possibilità e tempi di ricarica molto diversi. Costituisce una vera alternativa per garantire la mobilità in modo sostenibile e con libero accesso al centro delle grandi città.

Il Citroën ë-Berlingo Van, “Made in Spain”, fornisce una risposta adeguata alle esigenze quotidiane dei professionisti, offrendo grande libertà di azione negli ambienti urbani, sempre più regolamentati, ma anche nelle aree periurbane e rurali grazie a un autonomia che può raggiungere i 275 km (ciclo WLTP). Con i vantaggi della guida elettrica, ë-Berlingo Van non rinuncia a nessuna delle leggendarie qualità del Berlingo offrendo un volume di carico utile fino a 4,4 m3, una capacità di carico fino a 800 kg e tutte le funzionalità dell’abitacolo. ®.

Citroën ë-Jumpy offre una gamma di soluzioni a “emissioni zero” a tutti i tipi di professionisti, sia nelle grandi città che nelle zone rurali. Il comfort, la silenziosità e la libertà offerti dalla mobilità elettrica si adattano alle esigenze quotidiane con due livelli di autonomia, tre lunghezze e una gamma di versioni che uniscono robustezza, capacità di carico e funzioni di assistenza alla guida più evolute.

Il Citroen ë-Jumper è il top di gamma dei veicoli commerciali elettrici del Marchio, con una grande capacità di carico e un’ampia gamma di carrozzerie, silhouette e trasformazioni per diventare lo strumento di mobilità sostenibile ideale per ogni tipo di attività.

La grande sorpresa della gamma è Citroën My Ami Cargo, la versione dell’Ami pensata per aziende e professionisti che hanno bisogno di muoversi velocemente e senza barriere attraverso i centri delle grandi città. Aggiunge un volume utile di 400 litri e un carico massimo di 140 kg ai vantaggi dell’oggetto di mobilità del marchio. Quanto a Citroen Ami, è leader nel mercato dei quadricicli elettrici con 398 immatricolazioni e una quota del 91,9%. Con questi risultati, il Brand dimostra di avere un’autonomia elettrificata per tutti.