Alfa Romeo: +60% di crescita in Italia a luglio 2023

In un panorama automobilistico in continua evoluzione, Alfa Romeo si distingue per la sua inarrestabile ascesa, testimoniata da un primo semestre del 2023 da record. La traiettoria ascendente del brand di Stellantis è stata confermata anche nel mese di luglio, con un notevole numero di immatricolazioni che supera le 2300 unità.

Rispetto a luglio 2022, il marchio milanese ha registrato un aumento delle vendite del 60%, posizionandosi come il brand premium con la più rapida crescita anno su anno. Più impressionante è il fatto che la quota accumulata da gennaio a luglio è raddoppiata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Alfa Romeo: oltre 2300 esemplari sono stati immatricolati a luglio 2023

L’Alfa Romeo Tonale ha avuto un ruolo cruciale in questo trend di crescita. Lanciato appena un anno fa, il Tonale ha conquistato il primato tra i C-SUV di fascia premium, confermandosi leader del segmento anche nel mese di luglio.

Questa vettura ha raggiunto una quota di mercato del 6%, consolidando la sua posizione di leadership. Il successo del modello è stato in gran parte sostenuto dalla versione top di gamma Plug-in Hybrid Q4 da 280 CV, che ha già guadagnato popolarità tra i modelli premium ibridi plug-in in Italia. Da inizio anno, il veicolo ha superato le 12.000 immatricolazioni.

Anche lo Stelvio ha registrato delle performance commerciali da record. Dopo una crescita costante mese dopo mese, a luglio è diventato leader del segmento D-SUV, con una quota di mercato superiore al 12%.

Questo risultato, che rappresenta un ulteriore salto di qualità rispetto al primo semestre, è stato possibile grazie alla combinazione di vendite private e noleggio a lungo termine. È previsto un forte impatto positivo anche dalle nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio, che arricchiscono ulteriormente la gamma del Biscione.

C’è stata una crescita importante anche in tutta Europa

A livello europeo, il trend di crescita di Alfa Romeo è altrettanto impressionante. Dopo un primo semestre con un significativo aumento delle immatricolazioni (raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2022), l’incremento continua anche nel mese di luglio.

Il brand di Arese sta mettendo in atto un piano strategico solido e disciplinato, portando a risultati eccellenti in vari mercati, tra cui Germania (+108%), Belgio (+211%), Olanda (+210%) e Portogallo (+40%), con una crescita complessiva del +35%.

Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo Italia, commenta con entusiasmo i risultati, affermando che iniziano il secondo semestre con risultati straordinari. L’apprezzamento per la nuova direzione presa dal marchio è evidente e accompagnato da grande entusiasmo.

Sono particolarmente orgogliosi del successo continuato dell’Alfa Romeo Tonale. Questi risultati confermano che stanno percorrendo la strada giusta e Russo ha ringraziato tutto il team per il suo impegno. Guardano al futuro con ottimismo e invitano a scoprire l’intera gamma Alfa Romeo nelle concessionarie per tutto il mese di agosto.