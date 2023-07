Alfa Romeo registra vendite record a livello globale nei primi 6 mesi del 2023

Dopo un primo trimestre da record, Alfa Romeo chiude la prima metà dell’anno con un forte incremento delle vendite, che conferma un solido piano strategico, basato su una strategia all’insegna della qualità integrale, della disciplina e del rigore nel perseguimento degli obiettivi di lungo termine. Il 2023 è un anno impegnativo e ricco di variabili globali, che lo rendono una vera e propria sfida, ma gli ottimi dati di vendita del Biscione nella prima metà dell’anno confermano un buon inizio nel primo trimestre e il consolidamento di una crescita netta e costante.

Crescita record per le vendite di Alfa Romeo a livello globale

A livello globale, le immatricolazioni sono aumentate del 57% rispetto al primo semestre 2022, con una crescita forte e costante in Europa, con vendite raddoppiate (aumento del 100%). In una regione dove il trend di crescita è forte e costante, ottimi risultati sono stati ottenuti in Francia (+123%), Germania (+116 per cento) e Italia (+131 per cento).

La forte crescita record continua nella regione del Medio Oriente e dell’Africa. Il balzo del 173% conferma il trend fortemente positivo che prosegue dal 2022. Dallo scorso anno, la Turchia è diventata leader mondiale in termini di crescita dei volumi. Continua il trend esponenzialmente positivo con valori più che decuplicati. A consolidare i risultati della regione sono i risultati registrati in Israele (+40 per cento) e negli Emirati Arabi Uniti e Dubai (+37 per cento).

La regione asiatica è un’area strategica fondamentale per il marchio Alfa Romeo. I risultati di vendita del primo semestre sono stabili e in linea con i risultati ottenuti nello stesso periodo del 2022. Degni di nota i risultati ottenuti in Cina, dove nel maggio di quest’anno Nel 2022 le vendite sono aumentate del 94% rispetto allo stesso mese del 2022. Anche in Cina il successo commerciale della Giulia è un indicatore importante, con vendite in crescita del 35 per cento in sei mesi.

Ribadendo il proprio interesse per questa parte del mondo, Alfa Romeo ha appena presentato in Cina la nuova Alfa Romeo Giulia e la nuova Alfa Romeo Stelvio, accompagnate dall’inaugurazione della prima concessionaria Alfa Romeo a Hong Kong. Negli Stati Uniti, si noti il ​​punteggio di qualità dello studio IQS di JD Power , leader mondiale nella ricerca sui consumatori, nella consulenza e nell’analisi dei dati. L’IQS (Initial Quality Study) conferma il notevole risultato raggiunto da Alfa Romeo, che ha registrato un netto miglioramento rispetto al 2022. JD Power ha condotto un sondaggio tra i clienti Alfa Romeo a 90 giorni dall’acquisto della vettura e ha monitorato eventuali problemi che si sono verificati su 100 veicoli (PP100) per valutare le performance del marchio.

Alfa Romeo è salita sul gradino più alto del podio tra i marchi premium e si è classificata al terzo posto nel settore. Rispetto al 2022, Alfa Romeo è salita di 24 posizioni, il miglior risultato in termini di crescita nell’edizione di quest’anno dell’IQS. Inoltre, l’Alfa Romeo Stelvio ha ottenuto il punteggio più alto tra un gran numero di concorrenti nel segmento dei SUV compatti premium.

Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato del marchio Alfa Romeo ha dichiarato “I risultati del primo semestre confermano il grande lavoro svolto da tutta la squadra. Con grande umiltà e dedizione, raggiungiamo gli obiettivi che ci siamo prefissati. La disciplina con cui attuiamo la nostra strategia si basa sulla volontà di diventare leader nel segmento premium in termini di qualità, ei premi che abbiamo ricevuto ne sono la prova. Pertanto, ci impegniamo con passione e determinazione per chiudere il 2023 con risultati ancora migliori di quelli ottenuti in questo primo semestre estremamente positivo”.