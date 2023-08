Fiat continua a guidare il mercato brasiliano e nel 2023 supera le 250.000 unità vendute

Fiat ha iniziato la seconda metà del 2023 nello stesso modo in cui aveva chiuso la precedente: al vertice del mercato brasiliano. Inoltre, il marchio italiano di Stellantis ha registrato un aumento del volume delle vendite. A luglio sono state immatricolate 44.393 unità, con un incremento di 2.021 unità rispetto al mese scorso. Con questa performance mensile, la casa torinese ottiene il 31esimo mese consecutivo in testa, ovvero più di due anni e mezzo da numero uno nel mercato automobilistico in Brasile.

Fiat è il marchio numero uno nel mercato brasiliano da oltre due anni e mezzo

Il marchio si è inoltre assicurato una quota di mercato del 20,6 per cento e ha collocato tre modelli tra i best seller del Paese: Strada, Argo e Mobi. Anche nel settimo mese dell’anno Fiat ha conquistato la leadership nel mercato retail con una quota del 19,1 per cento nel canale e oltre 22.156 unità immatricolate, con 4.437 unità di vantaggio sul secondo classificato. Inoltre, ha mostrato un aumento del 10,9 per cento del volume delle vendite nel canale. Fiat si è inoltre assicurata la leadership nel segmento dei pick-up con una quota del 41,5 per cento e dei furgoni con una quota del 38 per cento nella categoria.

“Fiat è il marchio numero uno al mondo all’interno di Stellantis per volume e anche quello in più rapida crescita. Inoltre, è il più venduto in Sud America. Per finire, il Brasile è il nostro più grande mercato a livello globale. Raggiungere la vetta è motivo di orgoglio per qualsiasi brand, in qualsiasi settore, ma riuscire a mantenere così a lungo il gradino più alto del podio è una soddisfazione incredibile. Sappiamo che ogni anno arrivano nuovi player, ma noi non stiamo fermi. Fiat continua a portare innovazioni sul mercato. Avremo un secondo semestre ricco di novità per aumentare ulteriormente la nostra partecipazione”, ha dichiarato Herlander Zola, senior vice president di Fiat in Sud America.

Per quanto riguarda l’intero 2023, la musica non cambia, Fiat mantiene la leadership con il 21,8% di quota di mercato e 251.228 unità autorizzate, che rappresenta oltre 72 mila unità davanti al secondo posto. Di Fiat è anche l’auto più venduta in Brasile, con Strada, che conta 60.931 unità immatricolate. Argo e Mobi completano la classifica Fiat dei 10 modelli più venduti nel Paese, rispettivamente al settimo e all’ottavo posto.

Nel 2023, il marchio ha dimostrato la sua forza e rilevanza in diversi segmenti. Nel segmento delle auto, ha raggiunto la prima posizione con 78.181 unità vendute e il 23,7 per cento di quota. Nella categoria pick-up si è distinta anche Fiat, con ben 90.353 unità vendute, pari a una quota di mercato del 42,6 per cento. Nei furgoni Fiat non è stata da meno, conquistando il primo posto con 11.861 unità vendute e una quota di mercato considerevole pari al 39,9 per cento.

E non finisce qui: il brand ha conquistato nell’anno anche la leadership sia nel retail che nelle vendite dirette. Nel retail sono stati venduti 107.351 veicoli e una quota del 17,2 per cento nel canale. Nelle vendite dirette, Fiat ha venduto oltre 143.876 unità e ottiene una quota del 27,3 per cento su questo canale.