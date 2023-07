Fiat Mobi: brutte notizie dal Brasile

Fiat Mobi è una delle vetture più famose tra quelle che la principale casa automobilistica italiana commercializza in Brasile che ricordiamo essere il mercato auto più importante di tutto il Sud America. A proposito di questa auto arriva però una brutta notizia. Infatti giunge la notizia di un aumento del prezzo della versione base e questo fa si che l’auto non sia più la vettura più economica tra quelle commercializzate in Brasile. La versione Like che è la entry-level della gamma dell’utilitaria della casa italiana costa adesso 69.990 BRL, con un aumento di 1.000 BRL nel suo listino. In precedenza, costava gli stessi R $ 68.990 della Renault Kwid Zen. La versione Trekking top di gamma aveva un adeguamento di R $ 1.300 nella sua tabella. Di conseguenza, è passato da R $ 72.290 a R $ 73.590 nel nuovo aggiustamento.

Fiat Mobi perde lo scettro: non è più l’auto più economica tre quelle vendute in Brasile

Bisogna inoltre ricordare che ricordare che il Fiat Mobi costa meno di R$ 70.000 con il solo colore Nero Vulcano. I valori delle verniciature non sono per ora disponibili sul sito Fiat, ma il marchio fa pagare le tinte unite Rosso Montecarlo, Bianco Banchisa, oltre ai metallizzati Argento Bari e Grigio Silverstone (che sono anche più costosi). È equipaggiata esclusivamente con un motore flex a quattro cilindri 1.0 Fire da 74 CV e 9,3 kgfm di coppia. In compenso per la bassa potenza e coppia, la berlina utilitaria fa 15 km/l su strada. Di conseguenza, può raggiungere i 700 km con un pieno di benzina. Il cambio è un manuale a 5 marce.

Il modello dispone anche di kit opzionali. In Mobi Like, il Safety Pack aggiunge il controllo della stabilità e l’assistente alla partenza in rampa. Per questo articolo, Stellantis chiede BRL 700, indipendentemente dalla versione. Trekking porta, oltre al Safety Pack, lo Style Pack con cerchi in lega e fendinebbia al prezzo di R $ 2.200.