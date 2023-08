Stellantis è il grande vincitore del “Best Buy 2023” di Quatro Rodas

Stellantis è stato il grande vincitore del premio Best Buy 2023, occupando il primo posto in sei categorie con prodotti dei marchi Abarth, Citroën, Jeep, Fiat e Ram. Inoltre, ha iscritto tra i vincitori anche altri tredici veicoli. La guida, prodotta dalla rivista Quatro Rodas, è una delle più rinomate nel mercato automobilistico brasiliano. Sono stati oltre duemila i veicoli valutati per eleggere i campioni in 27 categorie di veicoli nuovi di zecca e due categorie di veicoli seminuovi.

La rivista Quatro Rodas ha premiato Stellantis con moltissimi premi

Tra i marchi premiati di Stellantis si segnala Fiat. La casa automobilistica italiana ha presentato otto prodotti tra i premi Best Buy 2023. Fiat Toro Ranch ha conquistato il trofeo nella categoria Light and Intermediate Pickup Trucks sopra R$ 150.000. Al secondo posto anche la Toro con la versione 1.3 Volcano Turbo Flex, formando una coppia di campioni della categoria. Tra i pick-up leggeri e intermedi fino a R$ 150.000, anche il Toro 1.3 Endurance è stato riconosciuto con il secondo posto, seguito dal Fiat Strada 1.3 CVT Volcano CD, completando il portafoglio della vincente famiglia di pick-up che guida le vendite nel mercato brasiliano.

Ma non sono stati solo i pickup riconosciuti tra i modelli Fiat: Pulse Audace Turbo CVT ha raggiunto il terzo posto tra i SUV fino a R$ 120.000, festeggiando questo nuovo traguardo dopo aver superato la soglia delle 100.000 unità prodotte a Betim. Stesso piazzamento per la 500e tra i Tram fino a R$ 300mila, essendo la rappresentativa elettrificata della Fiat nel premio. Tra le hatchback, abbiamo avuto la Fiat Mobi Trekking 1.0 Flex al secondo posto nella categoria delle auto fino a R$ 75 mila. A dimostrazione della versatilità del marchio, l’Argo Drive 1.3 2020 è stato riconosciuto nella stessa posizione tra i veicoli seminuovi fino a BRL 65 mila.

Primo SUV del marchio Scorpione al mondo e compatta più veloce in Brasile, la Pulse Abarth è stata premiata nel Best Buy 2023, essendo stata scelta prima tra le Sport fino a 350 CV. Ovviamente Jeep, marchio leader tra i SUV in Brasile non poteva mancare al Best Buy 2023, conquistando il primo posto con la Jeep Renegade Sport 1.3 Turbo tra i modelli fino a R$ 120.000. Leader tra i D-SUV, il Commander si è classificato al primo posto anche nella categoria fino a R$ 270.000, con la versione Limited 1.3 Turbo Flex. Un altro campione di vendite riconosciuto del marchio americano di Stellantis è stato il Compass nella versione Longitude 1.3 Turbo Flex, al terzo posto tra i SUV fino a R$ 220.000, essendo il leader assoluto tra i SUV medi in Brasile con una quota del 43,3% tra i C-SUV nella prima metà del 2023.

Sempre tra i marchi di Stellantis segnaliamo che Peugeot è stata premiata da Best Buy 2023 con quattro modelli. La e-208 GT si è distinta nella categoria delle auto elettriche fino a R$ 300.000, conquistando il secondo posto. La berlina sportiva 100% elettrica è stata lanciata nel 2021 e ha aperto la strada all’offensiva di elettrificazione del Marchio nel Paese. Premiata anche la famiglia 208 con le vetture termiche. Un altro rappresentante del marchio premiato è stata la Peugeot 3008 GT Pack THP, che si è classificata al terzo posto tra i SUV fino a R$ 270.000, un altro onore per il modello, che è uno dei SUV della sua categoria più premiati al mondo.