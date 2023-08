Alfa Romeo Nube concept: sarà così il futuro del Biscione?

Alfa Romeo Nube è il render di una futura concept car di una hypercar della casa automobilistica del Biscione. Si tratta di una creazione dell’intelligenza artificiale che immagina così il futuro dello storico marchio milanese. Ricordiamo che tra poco meno di un mese Alfa Romeo rivelerà una nuova auto sportiva in edizione limitata ad alte prestazioni che si potrebbe chiamare nuova Alfa Romeo 33. Ovviamente questa concept car che vi mostriamo in questo articolo non ha nulla a che vedere con questa vettura che debutterà il prossimo 30 agosto e che poi dovrebbe essere portata sul mercato nei prossimi anni in edizione limitatissima.

Alfa Romeo Nube: l’AI immagina in questa maniera il futuro del Biscione

Alfa Romeo Nube dunque ci offre una sorta di anticipazione di quello che potrebbe avvenire nei prossimi anni nella gamma della casa automobilistica del Biscione. Sappiamo già che nei prossimi anni la casa italiana lancerà tanti nuovi modelli per aumentare e non di poco le sue quote di mercato trasformandosi in un brand premium globale. Infatti arriveranno nel 2024 un SUV compatto, nel 2025 la nuova Alfa Romeo Giulia, nel 2026 la nuova Stelvio e nel 2027 una nuova ammiraglia. Negli anni successi dovrebbero entrare nella gamma del Biscione anche un E-SUV, la nuova Alfetta e forse anche la Tonale elettrica.

Parallelamente alla sua gamma principale, Alfa Romeo per accrescere la sua fama di brand premium potrebbe lanciare di tanto in tanto delle super car in edizione limitata come questa Alfa Romeo Nube che vi mostriamo e che ripetiamo è frutto dell’Intelligenza artificiale che però quando si tratta di futuro sicuramente ne sa più di noi.

Non a caso il CEO Imparato in tempi non sospetti ha dichiarato che l’operazione che verrà messa in atto con la nuova Alfa Romeo 33 potrebbe non essere un evento unico ma in futuro ci potrebbe essere spazio anche per altri modelli di questo tipo che miglioreranno la redditività del marchio oltre che la sua immagine.