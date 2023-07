Melfi: futuro roseo con le nuove Lancia Gamma, Opel Manta e Jeep Compass?

Nuova Lancia Gamma, Opel Manta e Jeep Compass potrebbero essere tre dei cinque modelli che il gruppo Stellantis ha intenzione di produrre presso lo stabilimento di Melfi in Basilicata dove attualmente vengono costruite Jeep Renegade, Fiat 500X e Jeep Compass. Al momento di sicuro c’è che Carlos Tavares, numero uno di Stellantis, ha confermato che la sua azienda produrrà 5 nuove auto in quella fabbrica e che una di esse sarà una vettura di una casa automobilistica italiana. Tutti e 5 i modelli saranno veicolo premium di segmento C o D. Il CEO di Stellantis lo ha detto dopo aver parlato con il mistro Adolfo Urso in un incontro a Roma avvenuto nei giorni scorsi.

Nuova Opel Manta, Jeep Compass e Lancia Gamma: finalmente rinasce lo stabilimento di Melfi?

Dunque al momento non è ancora certo che nuova Lancia Gamma, Opel Manta e Jeep Compass saranno prodotte a Melfi ma sembra molto ma molto probabile. Nuova Gamma dovrebbe essere proprio l’auto italiana di cui parlava Carlos Tavares. Si tratta dell’ammiraglia di Lancia che sarà prodotta dal 2026 su piattaforma STLA Medium e arriverà sul mercato in versione solo ed esclusivamente elettrica. Nuova Opel Manta è la nuova versione del mitico modello che tornerà sul mercato in versione SUV coupé sempre su piattaforma STLA Medium e sarà lunga come la nuova Lancia Gamma intorno ai 4,7 m. Le due auto avranno molto in comune nel design, nella meccanica e anche nella gamma dei motori.

La nuova Jeep Compass sarà il quinto modello ad arrivare a Melfi, sarà la nuova generazione del SUV che potrebbe tornare nel 2026. Anche in questo caso ci sarà almeno una versione elettrica ma non escludiamo che ci siano anche versioni ibride. Gli ultimi due modelli ad arrivare dovrebbero essere di DS Automobiles. Nella fattispecie si dovrebbe trattare di una berlina e di un SUV. Un modello sarà di segmento C e uno di segmento D.

Di queste auto però al momento sono trapelati pochi dettagli. Con queste auto il futuro di Melfi che in passato sembrava a rischio dovrebbe invece essere abbastanza roseo. Vedremo quali altre novità trapeleranno. Si dice infatti che entro fine mese Stellantis potrebbe specificare esattamente quali saranno i modelli per questo stabilimento che di certo comunque continuerà ad avere un ruolo molto ma molto importante all’interno del gruppo Stellantis ancora per molti anni. Vedremo dunque cosa emergerà in proposito e se saranno confermate queste auto di cui si parla da tempo.