Alfa Romeo: sarà così la futura berlina coupè?

Nel futuro di Alfa Romeo ci dovrebbe essere spazio per almeno una berlina coupé. Al momento non è ancora chiaro se questa vettura sarà la futura ammiraglia della casa automobilistica del Biscione, che dovrebbe arrivare nel 2027 oppure la seconda generazione di Giulia che invece dovrebbe debuttare tra il 2025 e il 2026. Imparato e il capo del design Mesonero-Romanos pur non dicendolo chiaramente hanno lasciato intendere che una vettura di questo tipo potrebbe in futuro far parte della gamma dello storico marchio milanese.

Ecco come potrebbe essere una futura berlina coupé di Alfa Romeo

Del resto, come già detto più volte dai dirigenti di Alfa Romeo nella futura gamma non ci sarà spazio solo per SUV e crossover ma anche per berline, coupé e auto sportive. Del resto il passaggio all’elettrico favorisce il ritorno di auto leggere e aerodinamiche per migliorare l’efficienza e l’autonomia delle future auto elettriche. Ecco dunque che prende piede la possibilità che in futuro ci sia spazio per una berlina coupé a 4 porte elettrica.

A proposito di questo futuro modello, oggi vi segnaliamo che il canale di YouTube Motors ha pubblicato nelle scorse ore un video che mostra il render di una vettura di questo tipo ribattezzata Alfa Romeo Avanti. Le linee sono sinuose, lo stile indubbiamente accattivante. Non a caso il render ha ricevuto diversi apprezzamenti.

In molti si augurano che la casa milanese possa proporre qualcosa di simile in futuro nella sua gamma con l’obiettivo di trasformarsi in un brand premium globale alla stregua di Audi, BMW o Mercedes. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito dal Biscione e se una vettura di questo tipo farà parte della sua gamma già nel 2025 o se bisognerà aspettare il 2027. Di certo il futuro del marchio italiano di Stellantis sarà di certo luminoso.