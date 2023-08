Nome, foto e caratteristiche: settembre un mese decisivo per Alfa Romeo B-SUV?

Alfa Romeo B-SUV è la prossima grande novità per la gamma della casa automobilistica del Biscione ovviamente senza considerare la super car che sarà svelata il prossimo 30 agosto ma che sarà solo una concept car. Il mese prossimo dovrebbero arrivare importanti novità a proposito di questo futuro modello che sarà la nuova entry level della gamma dello storico marchio milanese. Secondo quanto trapelato nei mesi scorsi entro la fine di settembre dovrebbe essere rivelato il nome di questo atteso modello che come sappiamo sarà prodotto in Polonia presso lo stabilimento Stellantis di Tychy insieme a Fiat 600 e Jeep Avenger.

Alfa Romeo B-SUV: il mese prossimo novità importanti per la futura entry level?

Alfa Romeo B-SUV inoltre sempre il mese prossimo potrebbe essere rivelato attraverso qualche teaser che potrebbe anticipare qualche caratteristica del futuro modello del marchio di cui oggi sappiamo che avrà un nome italiano che aderirà perfettamente a quella che è la storia e la tradizione della casa automobilistica del Biscione.

A proposito del design di Alfa Romeo B-SUV sappiamo che sarà leggermente più grande rispetto a Fiat 600 e Jeep Avenger nonostante utilizzerà la stessa piattaforma CMP. La sua lunghezza dovrebbe essere intorno ai 4,3 m. Per quanto riguarda lo stile si dice che questa auto sarà un SUV sui generis e inoltre dovrebbe essere la prima auto del nuovo corso di Alfa Romeo ad adottare un nuovo look più aerodinamico fatto di sbalzi corti e coda tronca. Questo del resto è stato confermato nelle scorse settimane dal capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos.

La nuova entry level del Biscione sarà la prima auto nella storia di Alfa Romeo ad avere una versione completamente elettrica che dovrebbe avere lo stesso motore da 156 cavalli con batteria da 54 kWh e circa 400 km di autonomia di Jeep Avenger e Fiat 600. Il mese prossimo ci aspettiamo nuove importanti rivelazioni a proposito delle specifiche tecniche e delle caratteristiche di questo atteso modello.