Lancia Delta HF Integrale: 15 rari esemplari riuniti in un evento unico

La Lancia Delta ha dominato i rally tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Tra il 1987 e il 1992, solo il team ufficiale ha vinto sei volte consecutive il campionato del mondo costruttori. Anche i piloti ufficiali Lancia Juha Kankkunen (Finlandia) e Miki Biasion (Italia) sono diventati due volte campioni del mondo piloti durante questo periodo. Lancia ha onorato il successo della Delta con tutta una serie di serie speciali, che oggi vengono vendute dai rispettivi proprietari solo per cifre a sei zeri.

In Germania nel corso dell’evento “Special Meeting” riunite 15 rare Lancia Delta HF Integrale

Ralph Sauer, proprietario dell’azienda JMR di Goldbach, Bassa Franconia, specializzata in riparazioni e restauri di veicoli italiani e Werner Blaettel, specialista della Lancia Delta integrale, hanno ora riunito più di una dozzina di questi cult a trazione integrale veicoli per un meeting unico al mondo. Nell’ambito dello “Special Meeting”, undici esemplari di serie speciali di fabbrica contemporanee hanno posato per le foto, integrati da quattro veicoli di piccole serie di tuner privati. Erano rappresentate Delta della serie Evoluzione 1 (dal 1991) ed Evoluzione 2 (dal 1993).

Tra i partecipanti è stato trovato anche uno di ciascuna delle rarissime serie speciali Club. Ad esempio, sono state costruite solo otto Lancia Delta HF integrale Evo 2 “Club Lancia”. Con le due edizioni speciali Martini, prodotte rispettivamente in 310 e 400 esemplari, Lancia celebra le vittorie nel Mondiale Rally e diventa in particolare main sponsor della scuderia ufficiale di quest’epoca.

L’immagine è stata completata da singoli pezzi o rappresentanti di piccole serie. Esiste una sola Lancia Delta HF integrale “Viola” di Maggiora, che l’omonima carrozzeria ha personalizzato con numerosi dettagli di design tra cui l’esclusivo colore della carrozzeria e ha anche aumentato la potenza dai 158 kW (215 CV) standard a 176 kW (240 CV) cv). Zagato ha fornito alla Lancia Delta HF integrale una carrozzeria completamente indipendente e ha chiamato la coupé Hyena, che è stata prodotta solo 23 volte.

Ronald Holzer, campione tedesco di rally nel 1990 con la Lancia Delta integrale, sviluppò da solo la serie speciale “Holzer Edition”, che si distingueva per il colore esterno giallo che all’epoca non era disponibile franco fabbrica. E nel 2022, lo specialista olandese di auto da corsa Maturo Competition Cars ha convertito la versione da rally della Lancia Delta HF integrale in un veicolo stradale utilizzando i metodi di produzione odierni e materiali all’avanguardia. Ad esempio, l’intero corpo è realizzato in fibra di carbonio.

Lancia

Dopo “The Special Meeting” a Limburg le rare Lancia hanno visitato il “Mercato Italiano” nel centro di auto d’epoca Klassikstadt di Francoforte. Con oltre 200 classici marchi italiani, l’evento ha attirato centinaia di visitatori. “Lì si sono radunate anche circa 60 integrali di Lancia Delta: uno spettacolo unico e una degna conclusione del nostro incontro”, ha detto un soddisfatto Werner Blaettel.