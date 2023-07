Maserati non entrerà mai in una guerra dei prezzi con i concorrenti

Interessanti dichiarazioni da parte del numero uno di Maserati, l’amministratore delegato Davide Grasso. Il CEO della casa automobilistica del Tridente parlando con la Reuters ha dichiarato che la sua azienda non parteciperà mai a guerre di prezzi con i rivali come invece sta avvenendo tra Tesla, Ford e altre case automobilistiche per la vendita di auto elettriche. Grasso, parlando in occasione di una conferenza stampa per commentare i dati relativi al primo semestre del 2023, ha detto che questa strategia non rientra nei piani del suo brand per il futuro.

Gli analisti e gli esperti di mercato temono che una volta venuto meno il problema della mancanza di semiconduttori che ha ridotto e non di poco la produzione di auto a livello globale, i maggiori produttori di auto possano optare per una strategia simile a quella di Tesla che dall’inizio dell’anno ha già ridotto i prezzi delle sue auto in diverse occasioni. Ma questo non sarà il caso di Maserati. Grasso infatti ha detto che il prezzo di una vettura e già di per se un elemento critico per un qualsiasi marchio ma quando si tratta di brand di lusso come la casa automobilistica del Tridente la situazione diventa ancora più delicata. Infatti il marchio italiano non punterà mai sui volumi e dunque questo tipo di strategia non interessa ora ma nemmeno in futuro.

Grasso ha detto che l’obiettivo di Maserati non è quello di offrire auto convenienti ma di realizzare le migliori vetture possibili con l’obiettivo che creare un prodotto di qualità, prestigioso e ben fatto che riceva apprezzamenti dai clienti che decidano di pagare quel prezzo per acquistarla. Infine Grasso ha ricordato che Maserati ha aumentato le sue vendite del 42 per cento nella prima metà del 2023. Questo grazie in particolare al SUV Grecale e alla sportiva GranTurismo. Grasso adesso vuole dimostrare nel secondo semestre del 2023 che non si tratta di un caso eccezionale ma che la crescita del marchio è ormai inarrestabile.