Fiat si conferma marchio leader di Stellantis come vendite nel primo semestre 2023

Nella prima metà del 2023 FIAT ha confermato la sua posizione di leadership globale. Il marchio, che appartiene al Gruppo Stellantis, ha venduto il 10 per cento in più di auto nuove in tutto il mondo rispetto ai mesi da gennaio a giugno dell’anno precedente.

Fiat leader delle vendite di Stellantis nella prima metà del 2023

Olivier François, CEO di FIAT e CMO Global Stellantis, commenta: “Negli ultimi due anni, il nostro brand si è sviluppato positivamente all’interno del Gruppo Stellantis. Abbiamo reso FIAT più redditizia e più internazionale che mai. Nella prima metà del 2023, la casa torinese ha confermato ancora una volta questo successo globale e ha così contribuito in modo significativo agli eccellenti risultati del Gruppo Stellantis. Con 645.000 unità vendute, il brand di Stellantis è stata la più forte di tutte le marche Stellantis nei mesi da gennaio a giugno. L’aumento è del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. FIAT è leader nei tre importanti paesi Brasile, Italia e Turchia e quindi in tre diverse regioni economiche. Il marchio ha venduto oltre il 50% del volume totale al di fuori dell’Europa,

Inoltre, la casa italiana è leader nel passaggio alla mobilità urbana sostenibile. Questa posizione è dovuta alla 500 Elettrica, diventata un’icona mondiale. La Fiat 500 Elettrica è la numero 1 in Europa tra le city car al 100% elettriche. Con la Fiat Topolino e la Fiat 600e, i primi nuovi modelli basati su piattaforme elettriche del Gruppo Stellantis, FIAT continuerà a svolgere anche in futuro un ruolo di primo piano nella transizione verso la mobilità elettrica. Grazie alle sinergie e alle opportunità all’interno del Gruppo Stellantis, Fiat tornerà ad essere leader di mercato, punto di riferimento per gli altri e vero love brand nei prossimi tre anni”.

Il successo nella prima metà del 2023 si basa anche su un’impronta geografica equilibrata. La casa di Stellantis è diventata così più resiliente agli sviluppi del mercato. Con una quota del 14,1 per cento, la marca italiana è di gran lunga il leader di mercato in Sud America, mentre con una quota del 22,0 per cento è anche il marchio più venduto in Brasile, il più grande mercato del continente e anche il più importante mercato di sbocco per FIAT fuori dall’Europa. Il pickup Strada è il veicolo commerciale leggero più venduto in Brasile e il numero 2 in tutti i segmenti.

FIAT ha ottenuto risultati eccezionali anche in Europa, dove il marchio è tradizionalmente leader nel segmento delle city car. Il brand di Torino ha venduto qui un totale di 271.800 veicoli nei primi sei mesi del 2023. In talia, la casa italiana è leader di mercato in tutti i segmenti con una quota del 12,8 per cento. La Fiat Panda è il modello più venduto in Italia. La Fiat 500 non è solo il veicolo elettrico a batteria (BEV) più venduto del Gruppo Stellantis. In tutta Europa, la Fiat 500 Elettrica è anche al vertice del suo segmento e, in termini di dati di vendita, si colloca anche tra i primi 5 veicoli elettrici in Germania, Italia, Francia e Spagna.

FIAT ha riscosso un grande successo anche nella regione Medio Oriente/Africa (MEA). Il marchio è il numero 1 in Turchia con una quota di mercato del 18,2 per cenro. La Fiat Tipo, il veicolo complessivamente più venduto nel Paese, ha avuto una quota significativa in questo risultato positivo. Allo stesso tempo, la casa torinese ha posto le basi per ulteriori incrementi nella regione MEA: il marchio è tornato in Algeria e ha posto le basi per la futura produzione della Fiat 500 Hybrid, il primo modello ibrido del Paese. Dalla fine del 2023, anche il modello furgone Fiat Doblò sarà prodotto nello stabilimento Stellantis di Tafraoui, nella provincia settentrionale algerina di Orano.