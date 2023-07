Ferrari ha un nuovo direttore sportivo: Mekies lascia con effetto immediato

La Ferrari ha annunciato che Laurent Mekies lascia definitivamente la carica di direttore sportivo. Gli succederà Diego Ioverno. L’addio di Laurent Mekies era atteso da tempo, visto che già ad aprile era stato annunciato che il francese sarebbe diventato il nuovo team boss di AlphaTauri dal prossimo anno. Nonostante questo annuncio, Mekies ha continuato a trascorrere del tempo in Ferrari nel ruolo di direttore sportivo, che ricopre da settembre 2018. Ora questo cambierà, poiché la Ferrari ha annunciato in vista del prossimo GP del Belgio che Mekies dirà definitivamente addio al team di Maranello e che non prenderà più nemmeno parte al weekend di gara di Spa.

“Tutto il team ringrazia Laurent Mekies per il suo grande contributo”, ha detto la Ferrari in un comunicato, in cui ha subito annunciato che il ruolo del francese sarà ricoperto da Diego Ioverno. “Dal Gran Premio del Belgio, alcuni compiti di Laurent al muretto saranno svolti da Diego Ioverno, che assumerà il ruolo di Direttore Sportivo. Sarà responsabile di tutte le questioni sportive e anche dei rapporti con la FIA”, ha aggiunto il team italiano.

Così, il Gran Premio d’Ungheria, a cui ha partecipato Mekies, è stato l’ultimo per il francese vestito di rosso e ora sta iniziando il suo periodo di ‘giardinaggio’ prima di entrare in AlphaTauri la prossima stagione e debuttare nel ruolo di caposquadra. Intanto continua la ristrutturazione in casa Ferrari, visto che la partenza di Mekies non è l’unica che Frédéric Vasseur ha dovuto affrontare nel suo primo anno alla Scuderia, anche nomi importanti come David Sánchez hanno deciso di lasciare la scuderia di Maranello in questa stagione. Nel caso di Mekies, il francese ha già un sostituto.

Laurent Mekies con il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur

Loverno è un membro veterano della Scuderia che ha lavorato a Maranello negli ultimi 23 anni. Insieme ai suoi colleghi in parete, Matteo Togninalli, Head of Track Engineering, e Ravin Jain, Race Strategist, riporteranno direttamente al Direttore della il Team, Fred Vasseur.