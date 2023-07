Euro 7 potrebbe uccidere Fiat Panda? Tavares lancia l’allarme

Parole dure quest’oggi contro Euro 7 da parte del numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Carlos Tavares che ha chiesto al governo italiano di intervenire per scongiurare l’arrivo della nuova normativa che avrebbe effetti nefasti tra cui quelli di mettere in pericolo la stessa Fiat Panda. Tavares ha detto che Panda è un modello che fa parte della storia dell’Italia ma questi nuovi regolamenti rischiano seriamente di ucciderla.

Fiat Panda: Carlos Tavares lancia l’allarme

Questo in quanto Euro 7 porta un aumento ingiustificato dei costi a fronte di un impatto sull’ambiente estremamente ridotto e questo ovviamente rende difficile per Stellantis poter produrre ancora Fiat Panda. Dunque Tavares chiede al governo italiano di non sostenere questa normativa per il bene dell’Italia. Il manager ha poi promesso che farà di tutto per chiudere l’accordo con l’esecutivo italiano per produrre 1 milione di auto all’anno in Italia.

Ricordiamo che Fiat Panda viene prodotta a Pomigliano e lo scorso anno è stato confermato che la sua produzione continuerà fino alla fine del 2026. Questo nonostante da metà del prossimo anno debutterà sul mercato la nuova Panda che invece sarà prodotta quasi sicuramente al di fuori dei confini italiani. Le due auto però pur mantenendo lo stesso nome saranno molto diverse tra loro. La nuova generazione infatti sarà un crossover di segmento B lungo circa 4 m dalle forme squadrate con uno stile che ricorderà vagamente la concept car Fiat Centoventi.

Ovviamente che la produzione dell’attuale Fiat Panda continui a Pomigliano fino alla fine del 2026 dipenderà da quello che accadrà con Euro 7. Se la normativa entrerà in vigore allora visto quanto dichiarato da Carlos Tavares è possibile che la fine della sua produzione possa avvenire molto prima del previsto. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito del futuro del celebre modello che in Italia è il più venduto in assoluto da anni nel corso dei prossimi mesi.