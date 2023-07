Carlos Tavares: “1 milione di auto prodotte in Italia è il nostro obiettivo”

L’Italia rimane centrale nei piani futuri del gruppo Stellantis, come confermato questa mattina dal suo numero uno l’amministratore delegato Carlos Tavares che ha incontrato il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Il manager portoghese ha ribadito la centralità dell’Italia nei piani industriali del suo gruppo. Inoltre il CEO ha dichiarato che l’obiettivo di Stellantis è quello di arrivare a produrre 1 milione di auto all’anno presso i suoi stabilimenti in Italia.

1 Milione di auto: questo è l’obiettivo di Carlos Tavares per quanto riguarda la produzione in Italia di Stellantis

Carlos Tavares si è detto fiducioso che il governo italiano in accordo con il suo gruppo creerà le condizioni affinché ciò sia reso possibile. Il numero uno di Stellantis ha confermato che il suo gruppo continuerà anche in futuro ad impegnarsi fortemente in Italia che insieme a Francia e Stati Uniti rappresenta una delle sue tre radici.

Nel corso dell’incontro di questa mattina Carlos Tavares ha ricordato le tante novità implementate in Italia da Stellantis negli ultimi anni. Basta pensare all’avvio della produzione della nuova 500 elettrica a Mirafiori o sempre rimanendo in quello stabilimento le nuove auto di Maserati. A Cassino c’è stata l’avvio della produzione di Maserati Grecale. A Pomigliano accanto alla Fiat Panda sono arrivate Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet. A Melfi nei prossimi anni è previsto l’avvio della produzione di 5 nuovi modelli tra cui la nuova Lancia Gamma e un modello di Jeep. Grazie a tutte queste novità e altre che verranno annunciate nei prossimi anni l’obiettivo di Stellantis in accordo con il governo italiano sarà quello di riportare la produzione di auto in Italia sopra il milione, una cifra che da diversi anni non si raggiunge più.

Parole chiare quelle di Carlos Tavares. Il numero uno di Stellantis è stato chiamato con la fusione di Fiat Chrysler e PSA a ridurre i costi in maniera da generare economie di scala ma salvaguardando produzione e stabilimenti vari sparsi nel mondo. Si tratta ovviamente di un lavoro difficile ma il manager è famoso per le sue doti e sicuramente anche stavolta raggiungerà i suoi obiettivi. Ricordiamo che il portoghese ha 63 anni, ha iniziato la sua carriera in Renault nel 1981 e poi è passato a Psa nel 2014, dove ha guidato la rinascita del gruppo francese. Nel 2021 è diventato il Ceo di Stellantis, il quarto produttore mondiale di auto con 14 marchi tra cui Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Jeep e Maserati.

Carlos Tavares ha annunciato la sua strategia per rendere Stellantis un leader globale nell’elettrificazione, nella mobilità connessa e nella guida autonoma. Ha anche ribadito il suo impegno nei confronti dell’Italia, una delle tre radici di Stellantis insieme a Francia e Stati Uniti, dove ha avviato un dialogo con il governo e i sindacati per affrontare la transizione energetica e garantire la competitività degli stabilimenti italiani.

Carlos Tavares si è detto molto felice dei risultati finanziari ottenuti da Stellantis nel primo semestre del 2021, con una crescita dei ricavi del 46% e un margine operativo del 10%. Ha anche annunciato che alcuni marchi del gruppo diventeranno totalmente elettrici nei prossimi anni, come Alfa Romeo dal 2027 e Lancia dal 2024. Inoltre, ha rivelato che sta cambiando la strategia sul mercato cinese, dove Stellantis ha una quota molto bassa, e che ha tante idee per rilanciare il marchio Maserati.