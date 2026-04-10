Leapmotor chiude i suoi primi 12 mesi dal lancio nel Regno Unito con un mese da record

Leapmotor festeggia il suo primo anno nel Regno Unito, durante il quale si è affermata come azienda leader nel mercato in rapida espansione delle auto elettriche. Dal suo lancio un anno fa, il marchio ha immatricolato 7.369 veicoli nel Regno Unito, superando le immatricolazioni di auto elettriche registrate nei primi 12 mesi da altri nuovi marchi cinesi, tra cui BYD e Omoda, durante i loro primi 12 mesi di presenza sul mercato britannico. Le immatricolazioni di Leapmotor da inizio anno a marzo si attestavano a 3.096.

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Leapmotor chiude i suoi primi 12 mesi dal lancio nel Regno Unito con 7.369 immatricolazioni

Con la sua gamma di veicoli completamente elettrificati, tutti caratterizzati dalla stessa filosofia “tutto di serie” in un unico allestimento, unitamente ai più elevati standard qualitativi e alle tecnologie più recenti, Leapmotor ha conquistato acquirenti privati ​​e flotte, altrimenti preoccupati per l’alto costo dei veicoli elettrici nel Regno Unito.

A marzo di quest’anno, il marchio ha registrato il suo miglior mese di vendite totali di sempre, con 1.891 veicoli immatricolati e una quota del 2,2% del mercato delle auto elettriche per il mese, superando nelle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) numerosi produttori affermati, tra cui Toyota e Nissan, secondo i dati ufficiali della Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

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Non solo, nello stesso mese Leapmotor si è posizionata tra le prime 10 per vendite al dettaglio di veicoli elettrici, scalando ulteriormente la classifica fino al terzo posto tra i nuovi marchi cinesi nel settore. Il SUV elettrico per famiglie Leapmotor B10 si è rivelato un particolare successo tra gli acquirenti privati, classificandosi al secondo posto assoluto nella categoria, davanti a concorrenti come Škoda Enyaq, Kia EV5 e Ford Explorer. Oltre il 60% delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) di Leapmotor nel Regno Unito da inizio anno è destinato ad acquirenti privati, più del doppio della media britannica delle vendite al dettaglio di auto elettriche.

Damien Dally, Amministratore Delegato di Leapmotor UK, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di celebrare un primo anno così positivo nel Regno Unito. Dal lancio all’inizio del 2025, abbiamo superato le prestazioni di molti marchi noti al loro debutto, a dimostrazione che i consumatori apprezzano la nostra politica di prezzi trasparenti e la gamma di auto, dimostrando che non devono scendere a compromessi in termini di qualità, tecnologia o stile per accedere a una mobilità elettrica davvero conveniente.

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“Con il supporto di Stellantis, il quarto produttore automobilistico al mondo, sono ancora più entusiasta di ciò che ci riserva il prossimo anno. La nostra rete di 70 concessionari crescerà fino a circa 100, così come la nostra gamma di modelli “convenienti senza compromessi”. L’innovativa C10 Hybrid EV con range extender è appena entrata a far parte della gamma e sarà affiancata dalla B10 Hybrid EV nei prossimi mesi. Entro la fine dell’anno, lanceremo la B05, una berlina pensata per le famiglie, e la B03X, un SUV compatto. “Se c’erano dubbi sul fatto che Leapmotor potesse essere un serio concorrente nel Regno Unito, ora potete considerarli svaniti. Abbiamo iniziato il 2026 più forti che mai, ma siamo solo all’inizio.”