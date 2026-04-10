Zineb Ghout è stata nominata Direttore Generale di Stellantis Iberia

Con effetto immediato, Zineb Ghout è nominata Direttore Generale di Stellantis Ibérica, e riporterà a Maurizio Zuares, Direttore delle Operazioni Commerciali per la Grande Europa. Zineb Ghout sarà responsabile dello sviluppo commerciale dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot nella penisola iberica, nonché dei settori dei veicoli usati, dell’assistenza post-vendita, dei ricambi e dei servizi.

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Prende il posto di Marco Cane, che assumerà ora il ruolo di Profitable Volume Growth Manager per la Grande Europa, riportando a Emanuele Cappellano. In Portogallo, Pedro Lazarino mantiene il suo ruolo di Country Manager per Stellantis Portugal.

Zineb Ghout si è formata alla Scuola Commerciale di Tolosa e ha costruito una carriera solida e articolata nel mondo dell’automotive, maturando competenze di alto profilo in ambito commerciale, strategico e operativo. Nel corso del suo percorso professionale ha trascorso circa vent’anni all’interno del Gruppo Renault e delle sue realtà collegate, assumendo incarichi di crescente responsabilità in diversi mercati internazionali, tra cui Algeria, Spagna, Portogallo e Francia. Proprio in Francia ha raggiunto uno dei ruoli più rilevanti della sua esperienza nel gruppo, ricoprendo la carica di Direttrice Marketing del marchio.

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Stellantis

Nell’agosto del 2023 è entrata a far parte di Stellantis, dove le è stata affidata la guida di Peugeot Francia in qualità di Direttrice. Un incarico significativo, che ha rappresentato un passaggio importante nel suo percorso manageriale all’interno del gruppo. Successivamente, nel novembre 2024, è stata promossa Direttrice di Peugeot Europa, ruolo che le ha consentito di consolidare ulteriormente la sua visione internazionale del business. Oggi compie un nuovo passo nella sua carriera con la nomina a Direttrice Generale di Stellantis per la penisola iberica.