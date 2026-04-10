Alfa Romeo rende Giulia e Stelvio ancora più sportive con il pacchetto Carbon Performance

In Germania Alfa Romeo amplia le opzioni di personalizzazione per la berlina Giulia e il SUV Stelvio con il nuovo Carbon Performance Package. I componenti inclusi riguardano design, intrattenimento e dinamica di guida. Il Carbon Performance Package sottolinea il carattere sportivo di entrambi i modelli e intensifica l’esperienza di guida in tipico stile Alfa Romeo.

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Il pacchetto Carbon Performance, già ordinabile, impreziosisce ulteriormente gli interni già di alta qualità di Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio. I sedili sportivi, la plancia e i pannelli delle portiere sono rivestiti in pelle nera con cuciture rosse a contrasto. L’utilizzo di inserti in fibra di carbonio su plancia, pannelli delle portiere e console centrale è un ulteriore elemento distintivo e una testimonianza dello spirito racing di questo iconico marchio italiano.

Un altro punto di forza del Carbon Performance Package è l‘impianto audio premium Harman/Kardon incluso. Il suo cuore pulsante è un amplificatore a 12 canali da 900 watt che controlla dinamicamente ogni sorgente sonora. Un subwoofer offre bassi profondi e controllati. Quattro woofer contribuiscono a un suono nitido e definito. Cinque driver per le frequenze medie riproducono la voce in modo naturale e con una chiarezza cristallina. Quattro tweeter completano l’esperienza sonora. La tecnologia surround Logic-7 garantisce una distribuzione del suono tridimensionale e uniforme. Questo crea un’esperienza audio superiore per tutti i passeggeri, indipendentemente dalla posizione in cui sono seduti. L’impianto audio Harman/Kardon offre un piacere d’ascolto eccezionale e rende ogni viaggio un’esperienza speciale.

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Il nuovo Carbon Performance Package include anche le sospensioni adattive Alfa Active Suspension. Questo innovativo sistema di ammortizzazione a controllo elettronico è progettato per mantenere un equilibrio ottimale tra comfort, precisione di guida e sicurezza. Le valvole elettroidrauliche negli ammortizzatori variano il flusso d’olio interno in tempo reale per modulare la forza di smorzamento in base alle condizioni stradali, allo stile di guida e ad altri dati raccolti dai sensori del veicolo. Ciò riduce le vibrazioni della carrozzeria causate dalle imperfezioni del manto stradale. Inoltre, il Synaptic Dynamic Control garantisce elevata stabilità e precisione anche nella guida sportiva, senza compromettere il comfort quotidiano.

Il sistema comunica con il sistema di controllo della dinamica di guida Alfa DNA e regola le sospensioni adattive in base alla modalità selezionata. In modalità DINAMICA, le tarature più rigide degli ammortizzatori garantiscono la massima precisione di guida. Un pulsante dedicato consente di personalizzare ulteriormente la risposta delle sospensioni, se lo si desidera. Nelle modalità NATURALE e EFFICIENZA AVANZATA, le sospensioni adattive privilegiano il comfort e la fluidità di marcia.

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Il Chassis Domain Control coordina il Synaptic Dynamic Control e l’Alfa ™ DNA. Come unità di controllo, questo computer monitora i principali sistemi di dinamica di guida dell’Alfa Romeo Giulia e dell’Alfa Romeo Stelvio. Il Chassis Domain Control elabora in tempo reale i segnali provenienti dai sensori di accelerazione e movimento e coordina l’interazione dei sistemi di stabilità del veicolo, delle sospensioni adattive, dei freni e degli altri sistemi elettronici di assistenza alla guida. Il risultato è una maneggevolezza sempre prevedibile e sicura.

Il nuovo Carbon Performance Package con Alfa Active Suspension System, grazie all’interazione con il Chassis Domain Control, il differenziale autobloccante meccanico Alfa Q2, la trazione integrale Alfa Q4 e il sistema di controllo della dinamica di guida Alfa DNA, offre un’esperienza di guida ancora più dinamica ed emozionante. Con l’Alfa Romeo Giulia e l’Alfa Romeo Stelvio equipaggiate con il Carbon Performance Package, comfort e sportività non si escludono a vicenda.