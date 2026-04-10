Jeep: vendite in crescita nel primo trimestre dell’anno in Brasile

Jeep ha chiuso il mese di marzo in Brasile con 10.118 unità immatricolate, per un totale di 27.246 vendite nel 2026. Questo risultato cumulativo di vendite rappresenta una crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

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Nel 2026 Jeep ha venduto 27.246 unità, un dato in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

La Jeep Compass continua a essere un punto di forza in termini di vendite. Il SUV di medie dimensioni più venduto degli ultimi 9 anni mantiene le sue ottime performance commerciali, registrando 5.435 unità a marzo. Con questi numeri, la Compass ha già raggiunto un totale di 14.106 unità vendute nel 2026, con un incremento dell’11% rispetto ai primi tre mesi del 2025. Nei primi tre mesi dell’anno, la Compass detiene una quota di mercato del 22,4% tra i SUV di medie dimensioni in Brasile.

Nel frattempo, la Jeep Commander, punto di riferimento per comfort e tecnologia tra i grandi SUV a 7 posti, ha venduto 1.355 unità a marzo, portando il totale da inizio anno a 4.056. Con questi numeri, si prevede che la Commander crescerà del 16% entro il 2026. A completare la gamma Jeep prodotta in Brasile, la Renegade ha venduto 3.319 unità a marzo, chiudendo il primo trimestre dell’anno con 9.057 vendite complessive. Tre mesi di grandi novità per preparare il terreno per l’anno di Jeep.

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Il debutto dell’acclamato motore Hurricane da 272 CV, ora in versione Flex, sulla Jeep Compass Blackhawk a gennaio, l’arrivo della Nuova Jeep Renegade, la più grande evoluzione del modello dal suo lancio, ora con versioni ibride MHEV a 48V, oltre all’arrivo delle versioni ibride MHEV a 48V e del motore Hurricane Flex anche sulla Jeep Commander, dimostrano la fiducia che il marchio Jeep ripone nel mercato brasiliano. Inoltre, l’arrivo della Jeep Avenger nel 2026 completa la gamma nazionale e dimostra che Jeep è in sintonia con le esigenze dei clienti brasiliani.

“Abbiamo chiuso il primo trimestre con ottimi risultati di vendita e, soprattutto, con molte novità per i clienti brasiliani. Jeep ha lanciato la tecnologia ibrida MHEV a 48V su due dei suoi modelli, garantendo una competitività ancora maggiore e l’allineamento con la strategia di decarbonizzazione di Stellantis. In questo senso, abbiamo anche introdotto il motore Hurricane TurboFlex da 272 CV per Compass e Commander, e la più grande evoluzione mai realizzata per la Renegade, che ha un aspetto incredibile. Un interno completamente rinnovato e tanta potenza per continuare a lottare nel competitivo segmento dei B-SUV”, ha commentato Hugo Domingues, responsabile Jeep per il Sud America.