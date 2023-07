Lancia: in arrivo anni intensi per il brand di Stellantis

Lancia si prepara a vivere anni intensi. Nel 2024 debutterà la nuova generazione di Ypsilon che darà il via al rilancio del marchio anticipato dalla concept car Pu+Ra svelata nei mesi scorsi alla Milano Design Week. La nuova Ypsilon che sarà prodotta in Spagna a Figuruelas sarà la prima vettura del nuovo corso della casa automobilistica piemontese sotto il gruppo Stellantis. Si tratterà di una vettura molto diversa rispetto al modello attuale che darà una prima indicazione di quello che sarà lo stile e le caratteristiche delle future auto del brand.

Dopo un lungo oblio durato tanto tempo il brand Lancia si prepara a vivere anni intensi grazie a Stellantis

A seguire nel 2025 sarà svelata la nuova Lancia Ypsilon HF, si tratterà di una versione ad alte prestazioni che riporterà in vita la famosa sigla che manca ormai da molti anni dalla gamma del marchio premium di Stellantis. Questa vettura avrà caratteristiche uniche. Non è ancora chiaro se sarà elettrica al 100 per cento o ibrida. Nel 2026 sarà la volta della nuova Lancia Gamma che sarà la nuova ammiraglia del brand. Il luogo di produzione prescelto per questa auto dovrebbe essere lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia dove l’auto sarà prodotta insieme alla nuova Jeep Compass, alla nuova Opel Manta e a due auto di DS Automobiles. Questa auto sarà la prima auto solo elettrica del costruttore italiano e nascerà su piattaforma STLA medium con una lunghezza di circa 4,7 m e un’autonomia di quasi 700 km.

Nel 2028 sarà la volta della nuova Lancia Delta. Di questa auto al momento si sa molto poco. Il numero uno della casa italiana l’amministratore delegato Luca Napolitano ha dichiarato che sarà fedele a se stessa nello stile con un design geometrico e muscolare. Anche questa auto molto probabilmente avrà una versione HF che potrebbe arrivare sul mercato qualche tempo dopo la versione normale. Con queste auto nei prossimi anni il marchio proverà a dire la sua nel segmento premium in Europa. Di certo per i fan del brand nei prossimi anni ci sarà da divertirsi.