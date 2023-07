Abarth Day 2023: tutto esaurito in Germania

Con circa 170 vetture private del marchio Abarth e il doppio dei visitatori rispetto all’ultima edizione dopo due anni di pausa, l’Abarth Day 2023 si è finalmente svolto in Germania. La grande comunità di fan del marchio dello scorpione ha vissuto una giornata piena di azione e nuove esperienze presso il centro test TRIWO di Pferdsfeld. E questo letteralmente.

Abarth Day 2023: circa 170 Abarth private al grande raduno annuale dei fan del marchio a Pferdsfeld

La flotta della nuova Abarth 500e ha effettuato più di 200 test drive sulle tortuose strade del Soonwald. Il primo veicolo elettrico al 100 per cento nella storia del marchio dello scorpione ha impressionato anche coloro i quali hanno affrontato per la prima volta il tema dell’elettromobilità. La potenza della nuova Abarth 500e è stata dimostrata nel duello in accelerazione con i veicoli a propulsione convenzionale. Nella gara di velocità, cruciale nella vita di tutti i giorni, la nuova Abarth 500e da 114 kW (155 CV) si è dimostrata nettamente in vantaggio.

In ulteriori esercizi di guida attiva, i collaudatori hanno potuto dimostrare la loro destrezza al volante guidando attorno a balle di paglia e in salita. Con la loro Abarth si sono poi recati sul circuito del centro prove. Sotto la guida esperta del presentatore televisivo e pilota Christian Menzel, i partecipanti all’Abarth Day 2023 si sono avvicinati ai propri limiti e a quelli del proprio veicolo. Un’esperienza che ovviamente non può trovare spazio nelle strade pubbliche. Nonostante il tempo incerto, gli Abarthisti, come si definiscono gli appassionati del marchio, hanno vissuto al meglio la giornata. A completare l’Abarth Day 2023 una mostra con vetture storiche stradali e da corsa del marchio Abarth e le proposte culinarie dei food truck.

Insomma per i numerosi fan della casa automobilistica dello scorpione presenti sicuramente una bellissima giornata e che sicuramente non mancheranno il prossimo anno.