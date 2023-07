Ferrari supporta un importante progetto con oltre 1,5 milioni di euro

Ancora una volta, Ferrari mostra il suo impegno nei confronti dell’istruzione giovanile, partendo dal cuore delle comunità: le scuole. La recente asta conclusiva della Ferrari Cavalcade, tenutasi a Roma, dopo un pittoresco viaggio attraverso l’Italia Centrale, ha generato oltre 1,5 milioni di euro. Questa somma verrà interamente devoluta all’Istituto Comprensivo “Giuliano da Sangallo” di Ostia Ponente.

Lo scopo prioritario di questo sostegno è il progetto “Lo spazio che vorrei”, realizzato in collaborazione con Save the Children e sostenuto dal costruttore modenese. L’iniziativa, inserita in un contesto di intervento più ampio nel territorio di Ostia, ha l’obiettivo di trasformare un polo educativo e sociale di grande rilevanza, per contrastare la povertà educativa.

Ferrari Cavalcade 2023

Ferrari: il brand di Maranello conferma il suo impegno nell’istruzione giovanile

Il cuore dell’iniziativa è la creazione di un ambiente adatto all’insegnamento all’aperto, trasformando lo spazio esterno dell’istituto scolastico in un’aula verde. Coinvolgendo gli studenti, gli enti locali, gli esperti, gli insegnanti e i genitori in un processo di co-creazione, l’obiettivo è trasformare uno spazio fino ad ora non utilizzato in un luogo di apprendimento sicuro e sostenibile. Sarà così creata una comunità di circa 900 persone tra studenti, insegnanti, dipendenti scolastici e familiari.

Ferrari ha devoluto una porzione significativa dei proventi dell’asta della Cavalcade per supportare questa iniziativa per l’istruzione all’aperto e inclusiva. Durante l’evento, i clienti hanno avuto l’opportunità di aggiudicarsi memorabilia, pezzi unici della collezione del cavallino rampante ed esperienze esclusive, sia in pista che presso il Centro Stile di Maranello e nelle boutique del brand modenese.

Le parole di Benedetto Vigna

Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, ha detto che Cavalcade rappresenta la passione e l’impegno tangibile del cavallino rampante. Per i Ferraristi, è una celebrazione del piacere di guidare i suoi modelli e, contemporaneamente, un’opportunità per supportare i progetti educativi selezionati dalla società. Anche a Ostia, vogliono sfruttare la scuola come leva per migliorare il contesto di vita dei ragazzi, offrendo loro nuove opportunità formative.

Ferrari Cavalcade è senza dubbio un evento unico nel panorama automobilistico mondiale, riservato esclusivamente ai clienti e collezionisti del brand di Maranello provenienti da tutto il mondo.

Nell’ultima edizione (che potete scoprire nel video ufficiale), che ha avuto luogo dal 27 giugno al 2 luglio, oltre 100 Ferrari hanno percorso più di 1200 km attraverso i centri storici del Centro Italia, concludendo il loro viaggio nella Città Eterna.