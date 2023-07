Stellantis perde la sua battaglia con Mahindra

Negli Stati Uniti, il tribunale si è pronunciato su una controversia di lunga data tra la multinazionale Stellantis e l’indiana Mahindra & Mahindra, oggetto del procedimento è la somiglianza delle auto Mahindra Roxor con le auto della serie Jeep CJ. Secondo Automotive News, il tribunale del distretto orientale del Michigan che ha ascoltato il caso ha stabilito che l’ultima versione della Mahindra Roxor del 2021 non viola i diritti esclusivi di Jeep, e quindi le affermazioni di Stellantis contro Mahindra sono infondate e la società indiana può continuare a produrre e vendere Roxor nel mercato statunitense.

Stellantis perde la sua casa con Mahindra: la casa indiana potrà vendere il suo fuoristrada Roxor negli Stati Uniti

Il contenzioso tra Stellantis e Mahindra è iniziato nel 2018, quando l’azienda indiana ha introdotto il SUV Roxor, pensato per il mercato statunitense. Questa vettura è assemblata nel piccolo stabilimento automobilistico Mahindra nel Michigan. Roxor è basato sulla Mahindra Thar di prima generazione, che a sua volta era una copia autorizzata del modello Jeep CJ-3B degli anni ’50. Inizialmente, Roxor aveva una grande somiglianza con Jeep, in particolare la caratteristica disposizione dei fari da 7 pollici, il cofano che si assottiglia verso il bordo d’attacco, i volumi delle ali separati.

È per questo motivo che nel 2018 il produttore di Jeep (a quel tempo l’azienda FIAT Chrysler) ha citato in giudizio Mahindra. Nel 2019, il tribunale ha vietato la vendita di Roxor nella sua forma originale e Mahindra ha effettuato il primo restyling del modello, in cui l’auto ha cambiato lo stile della griglia del radiatore.

Tuttavia, anche questa opzione non era adatta secondo FCA: il contenzioso è continuato, il tribunale si è nuovamente pronunciato contro gli indiani. Nel 2021 Mahindra ha effettuato il secondo restyling del SUV, con una sostituzione completa di griglia, cofano, paraurti e fari. Per due anni, Mahindra ha combattuto per il diritto di vendere un’auto del genere e alla fine ha vinto.

Il SUV è offerto con capote aperta senza porte o con tetto e porte in plastica. Sotto il cofano c’è un motore diesel da 2,5 litri con 62 CV e una coppia di 195 Nm. È abbinato a un cambio manuale a 5 marce e trazione integrale part-time con assale anteriore cablato. La velocità massima dell’auto è di 88 km/h. Roxor costa da $ 20.000 negli Stati Uniti, non è certificato per la guida su strade pubbliche: è posizionato come mezzo di trasporto per viaggi di piacere su fuoristrada estremo o come strumento di lavoro per un’azienda agricola. L’equipaggiamento di base di Roxor è estremamente scarno, sebbene l’azienda offra molte opzioni per personalizzare l’auto.