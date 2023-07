MAUTO: grande partecipazione per i 90 anni del Museo Nazionale dell’Automobile

Il fervore attorno al mondo dell’automobilismo ha pervaso Torino, catturando l’attenzione tanto dei locali quanto dei visitatori provenienti da ogni angolo d’Italia e oltre. Questo entusiasmo è stato alimentato dallo storico Museo Nazionale dell’Automobile (MAUTO), che ha offerto la possibilità di immergersi nella cultura delle auto attraverso l’esposizione di modelli unici, dibattiti e workshop tematici, nonché l’accesso a materiali d’archivio esclusivi.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con diverse entità locali e istituzioni che hanno contribuito a massimizzare l’evento, trasformando Torino in una vera e propria città dell’automobile.

MAUTO, 82 auto storiche per i 90 anni del museo

MAUTO: oltre 10.000 visitatori registrati nel weekend del 90° anniversario

Le celebrazioni per il 90° anniversario del MAUTO hanno registrato un successo strepitoso, con oltre 30 eventi organizzati e più di 10.000 visitatori in un solo weekend, quasi il doppio rispetto alla media degli anni precedenti. Questo trionfo si riflette anche sul web, dove i canali social del museo hanno registrato un aumento significativo del traffico, raggiungendo quasi 1 milione di utenti in totale.

In prima linea in queste celebrazioni, vi erano 82 vetture storiche. Tra queste, spiccano la Benz Motor Velocipede del 1898, uno dei primi modelli ad entrare a far parte della collezione del museo e tra le prime auto prodotte in serie dalla famosa casa automobilistica tedesca.

Poi c’era l’unico esemplare al mondo della Itala 35/45 HP “Palombella” del 1907, precedentemente parte del Garage Reale e utilizzata per le occasioni ufficiali della casa reale. Non mancavano un’Alfa Romeo Disco Volante del 1952, famosa per il suo design aerodinamico e la sua potenza, e la Phoenix II Solare, un prototipo elettrico a zero emissioni costruito nel 1987.

Lorenza Bravetta è la nuova direttrice del museo

L’evento ha riservato anche importanti novità, come l’annuncio della nomina della nuova direttrice del MAUTO Lorenza Bravetta, esperta nel campo della fotografia e attiva nel mondo culturale e museale da decenni. Bravetta assumerà la direzione del museo per i prossimi tre anni, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e di rafforzare il ruolo del Museo Nazionale dell’Automobile a livello locale, nazionale e internazionale.

Il presidente Benedetto Camerana ha celebrato l’eccezionale successo dell’evento e ha espresso gratitudine a tutte le istituzioni che hanno contribuito. Inoltre, ha anticipato che il museo sta già lavorando al prossimo grande progetto, guardando al futuro della mobilità.

In conclusione, dopo l’enorme successo di queste celebrazioni, il MAUTO e la città di Torino si preparano già per il prossimo grande traguardo: il centenario del Museo Nazionale dell’Automobile.