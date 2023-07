All’asta un’Alfa Romeo Giulia GTC: emozioni del “biscione” senza tetto

Silverstone Auctions, rinomata casa d’aste specializzata in veicoli d’epoca e di prestigio, sta per presentare un’opportunità unica agli appassionati di automobili classiche: una magnifica Alfa Romeo Giulia GTC del 1966, che sarà messa all’asta nel prossimo evento. Si tratta del 54° dei 99 esemplari decappottabili forniti nel Regno Unito, con guida a destra. Le stime della vigilia si muovono in una forbice di valori da 55 mila a 65 mila sterline. Diverse le possibilità di acquisto offerte ai potenziali compratori, che potranno fare i loro rilanci in sala, per telefono, in diretta online o tramite delegato. L’asta si svolgerà il 26 agosto a Silverstone.

Il modello di cui ci stiamo occupando deriva dalla Giulia Sprint GT, auto del “biscione” lanciata con una carrozzeria a quattro posti dallo stile classico, firmato da Giorgetto Giugiaro per Bertone. Come la versione coupé da cui deriva, è un’auto classica ricca di fascino, con le note giuste per entrare nel cuore della gente. Questo appeal deriva soprattutto dall’aspetto gradevole e dal piacere di guida elargito, con dinamiche efficaci condite da un sound emozionante. Qui si aggiunge il piacere dei viaggi a cielo aperto.

La versione scoperta prese forma da Touring a Nova Milanese tra il 1964 e il 1966. Qui 998 esemplari furono inviati dalla linea di produzione di Arese, per essere trasformati nella versione decappotabile a quattro posti, denominata Giulia ‘GTC’. Con la rimozione del tetto, ovviamente, venne rinforzato il telaio. Ciò ebbe implicazioni negative sul peso del veicolo. La crescita del dato letto alla bilancia, però, non sancì pesanti conseguenze sulla finezza caratteriale del modello, anche se il comportamento perse un po’ di precisione. Un dazio compensato dal fascino della guida con il vento che accarezza i capelli. Fra le modifiche estetiche, anche una coda leggermente più inclinata.

Strano constatare come il bagagliaio divenne più grande. Di solito, in questo tipo di trasformazioni, succede esattamente il contrario. Alcuni esemplari della serie, con guida a destra, finirono nel Regno Unito. Nello specifico, un piccolo stock di 99 unità. L’Alfa Giulia GTC messa all’asta da Silverstone Auctions ha una verniciatura in Rosso. È stata completamente restaurata alcuni anni fa da Richard Norris e Justin Banks di Alfaholics, con una ricostruzione del motore completata a cura di Bob Dove. Questa deliziosa cabriolet è accompagnata da un file storico molto ricco, contenente varie bollette e fatture, un’ampia selezione di precedenti certificati MOT e le fotografie della ricostruzione. Anche questi elementi concorrono all’interesse potenzialmente suscitabile dal lotto.

1966 #Alfa Romeo Giulia GTC what a beauty pic.twitter.com/RWRfZMP6Ie — Steve Cook (@cooksp) July 8, 2023

Questo esemplare di Giulia GTC del 1966 è un’autentica bellezza italiana e testimonia l’eleganza e la raffinatezza che il marchio del “biscione” ha sempre incarnato. Con la sua distintiva carrozzeria spider a due porte e il design senza tempo, la vettura in esame è un vero piacere per gli occhi degli appassionati di automobili. Ad alimentare la Giulia GTC ci pensa un motore a quattro cilindri in linea da 1.6 litri di cilindrata, che offre una combinazione gradevole di potenza e prestazioni, garantendo una guida emozionante e dinamica. Notevole la potenza massima, con 106 cavalli al servizio del pedale del gas.

Si tratta di un bialbero completamente in alluminio, alimentato da una coppia di carburatori Weber 40DCOE 4 a doppio corpo. La vettura è dotata della trasmissione manuale a cinque velocità, completamente sincronizzata, della berlina Giulia TI Serie 105, che aggiunge un tocco di coinvolgimento e controllo al piacere di guida. L’auto offre sospensioni anteriori indipendenti, assale posteriore con molle elicoidali e freni a disco Dunlop a tutto tondo (fatta eccezione per i primi esemplari prodotti). Una particolarità di questa Giulia GTC risiede nella sua impeccabile conservazione e nel suo stato originale. Il modello è stato oggetto di un restauro completo e attento, mantenendo intatte le caratteristiche autentiche e i dettagli originali dell’epoca.

La carrozzeria presenta una vivace colorazione rossa, mentre l’abitacolo è caratterizzato da un elegante rivestimento in pelle nera, che conferisce un’atmosfera di lusso senza tempo. Questa Alfa Romeo Giulia GTC è stata apprezzata e ben curata nel corso degli anni. Oggi ha le credenziali di un esemplare che merita di essere esibito e ammirato. È una vera e propria icona del design italiano e una testimonizianza di spessore della classe e dello stile automobilistico degli anni ’60. L’asta di Silverstone Auctions offre la fantastica opportunità agli appassionati di automobili classiche di aggiudicarsi questa preziosa Alfa Romeo Giulia GTC. I partecipanti potranno competere per il possesso di un pezzo di storia a quattro ruote, che incarna l’eccellenza italiana nel settore delle vetture d’epoca.

Fonte | Silverstone Auctions

Foto | Silverstone Auctions