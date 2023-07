Alfa Romeo cresce del 50% in Spagna nei primi 6 mesi del 2023

Alfa Romeo è uno dei marchi di auto premium in più rapida crescita in Spagna, con 1.825 immatricolazioni, che rappresentano un aumento del 50 per cento rispetto ai dati registrati nei primi sei mesi del 2022. Questi risultati rappresentano un aumento del suo mercato quota al 2,1% e salire di una posizione nel mercato delle autovetture premium per raggiungere la Top 9.

In Spagna Alfa Romeo nel 2023 è il marchio premium che cresce meglio

Questo semestre è stato segnato dall’impulso dell’Alfa Romeo Tonale, diventata il nuovo bestseller del marchio, e dalla solidità di Stelvio e Giulia, che rinnovano design e dotazioni, con innovazioni come i proiettori Full Matrix o una cornice digitale con tre modalità di visualizzazione.

Per modello, l’Alfa Romeo Tonale supera le aspettative a fine giugno come l’Alfa Romeo più venduta in Spagna, con 1.184 immatricolazioni. Spicca l’elevata presenza delle sue versioni elettrificate: i motori ibridi rappresentano il 58,4 per cento delle vendite, mentre i motori ibridi plug-in raggiungono il 16,4% del mix. Per quanto riguarda le sue versioni, il 24 per cento dei clienti sceglie le serie speciali di fascia alta mentre il 51% opta per la finitura Sprint.

Senza uscire dall’universo SUV, l’Alfa Romeo Stelvio, con 586 immatricolazioni nell’anno, è il modello che sale sul podio nella sua categoria, il segmento D-SUV benzina e diesel. Le sue finiture superiori, Sprint, Quadrifoglio, Veloce e serie speciali rappresentano il 79 per cento del mix di vendita del suo nuovo model year. Dal canto suo, l’Alfa Romeo Giulia, con 55 immatricolazioni, è il secondo modello più venduto nella categoria delle berline di segmento D Premium. Le sue versioni con dotazioni e dotazioni di altissimo livello, le finiture Veloce e Quadrifogio insieme alle serie speciali di alta gamma, rappresentano due immatricolazioni su tre di questo modello.

Nella seconda metà del 2023, Alfa Romeo continuerà ad approfondire l’elettrificazione della sua gamma, dando pieno risalto al design italiano e alla guida sportiva che ne costituiscono i tratti distintivi. Il mitico Quadrifoglio compie 100 anni. Un anniversario che Alfa Romeo celebrerà in grande stile rinnovando questa versione radicalmente sportiva su tutta la gamma e lanciando un’edizione limitata di 100 esemplari con dettagli speciali per commemorare il centenario di uno dei simboli più riconosciuti nel mondo del motorsport.

Il rapporto con il cliente si evolverà con una rete commerciale composta da 44 concessionari in Spagna e un nuovo modello di distribuzione con la soddisfazione del cliente come obiettivo prioritario. Negli Stati Uniti Alfa Romeo guida già la prestigiosa classifica di JD Power tra i marchi premium, protagonista del maggior miglioramento insieme a Maserati. L’Alfa Romeo Stelvio è il miglior SUV compatto Premium sul mercato americano, secondo questa azienda specializzata.

“La prima metà del 2023 è stata positiva per Alfa Romeo, che è riuscita ad aumentare le proprie immatricolazioni del 50 per cento in Spagna, praticamente il doppio del tasso del mercato premium. Con l’Alfa Romeo Tonale che raggiunge il suo pieno potenziale e il rinnovamento delle gamme Stelvio e Giulia, il marchio ha tutto per continuare la sua progressione degli ultimi anni. Nel resto dell’anno, Alfa Romeo approfondirà le sue radici sportive con una nuova visione del Quadrifoglio, un simbolo e un modo di intendere l’auto che celebra il suo centenario e sarà celebrata con maggiori prestazioni e un’edizione limitata”, afferma Borja Sekulits, Direttore del Cluster Stellantis Premium per Spagna e Portogallo.