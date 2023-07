Nuova Lancia Ypsilon: ecco quanto potrebbe costare

Nuova Lancia Ypsilon sarà la prima grande novità per la casa automobilistica piemontese dopo molti anni. Si tratta della nuova generazione di quello che al momento è l’unico modello presente nella gamma di Lancia. La vettura sarà prodotta a Saragozza presso lo stabilimento Stellantis di Figueruelas. Si tratterà di un modello molto diverso rispetto ad oggi. L’auto sarà prodotta sulla stessa piattaforma CMP di PSA che viene utilizzata anche per Opel Corsa e Peugeot 208. Questo modello sarà una berlina lunga di 4 m con uno stile più elegante e maschio rispetto al modello attuale.

Nuova Lancia Ypsilon: ecco quelli che potrebbero essere i prezzi delle varie versioni della futura generazione del modello

La nuova Lancia Ypsilon segnerà il ritorno di Lancia in Europa dopo molti anni. La vettura infatti oltre che in Italia sarà commercializzata anche in Spagna, Francia, Belgio, Portogallo, Paesi bassi e Germania. A proposito di questa auto sappiamo che sarà ispirata nel design alla concept car Lancia Pu+Ra HPE che è stata svelata ad aprile a Milano in occasione della Design Week. Questa auto rappresenta il manifesto di design delle future auto di Lancia.

A proposito del design della nuova Lancia Ypsilon, qui vi mostriamo uno dei tanti render realizzati negli ultimi tempi a proposito di questo modello per capire quale potrebbe essere il suo stile. Si tratta di un render tratto da un video del designer e architetto Tommaso D’Amico che ha provato ad immagine la vettura proprio sulla base della concept car Lancia Pu+Ra HPE. A proposito di questo veicolo una cosa che si domandano in molti è quali saranno i prezzi.

L’auto avrà una versione completamente elettrica che sarà la prima nella storia di Lancia e anche alcune versioni con motori a combustione. Per quanto riguarda il prezzo ipotizziamo che sarà più alto rispetto a quello del modello attuale. Del resto Lancia è considerato un brand premium da Stellantis alla stregua di Alfa Romeo e DS Automobiles. Di conseguenza le sue auto avranno un prezzo proporzionato a quello che è il posizionamento del brand sul mercato. Ipotizziamo dunque che la versione entry level possa partire da circa 18 mila euro mentre l’elettrica al 100 per cento che condividerà motore e tecnologia con Opel Corsa e Peugeot 208 potrebbe partire da circa 34 – 35 mila euro. Ovviamente al momento si tratta di semplici supposizioni. Dovremo attendere la presentazione ufficiale di questo modello per sapere con precisione quelli che saranno i prezzi.

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon debutterà nel primo trimestre del 2024 ma le prime immagini e dettagli dovrebbero già essere rivelati entro la fine del 2023, secondo quanto trapelato fino ad ora da ambienti vicini alla casa automobilistica piemontese che fa parte del gruppo Stellantis.