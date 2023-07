Fiat 500 E-Lovers: la casa torinese lancia interessante iniziativa

Fiat 500 E-Lovers è una nuova iniziativa di Fiat dedicata a chiunque sia interessato alla mobilità elettrica e voglia conoscere meglio la Nuova 500 elettrica, l’icona del brand. Si tratta di un programma che coinvolge i proprietari della Nuova 500, che diventano Ambassador del brand e si offrono di condividere la loro esperienza di guida con le persone che vogliono saperne di più. Gli Ambassador possono essere contattati tramite il sito del programma e possono fissare appuntamenti online o fisici per mostrare la loro auto, rispondere alle domande e dare consigli. Gli Ambassador ricevono dei buoni regalo per ogni vendita o test drive concluso grazie alla loro testimonianza.

Fiat 500 E-Lovers: ecco in cosa consiste la nuova iniziativa annunciata dalla casa torinese

I potenziali clienti, invece, possono beneficiare di informazioni trasparenti e amichevoli da chi già guida una Nuova 500 elettrica e, se lo desiderano, possono ordinare la loro auto e diventare a loro volta Ambassador. Fiat 500 E-Lovers è quindi un modo innovativo per promuovere la mobilità sostenibile e far conoscere i vantaggi della Nuova 500 elettrica, la prima auto elettrica Made in Italy.

Per diventare un Ambassador di Fiat 500 E-Lovers bisogna essere il proprietario di una Nuova 500 elettrica e iscriversi al Club “Fiat 500 E-Lovers” al seguente link: https://www.fiat.it/500-e-lovers. Dopo aver completato la registrazione, si riceverà una mail di conferma e si potrà accedere alla propria area personale, dove si potrà gestire le proprie disponibilità, le proprie richieste di contatto e i buoni regalo. Si potrà anche scaricare l’app apposita per avere sempre a portata di mano il programma. Come Ambassador, si avrà il compito di condividere la propria passione per la Nuova 500 elettrica con le persone interessate, mostrando loro la propria auto, spiegando le sue caratteristiche e funzionalità, rispondendo alle loro domande e invitandole a fare un test drive.

Per ogni vendita o test drive concluso grazie alla propria testimonianza, si riceverà dei buoni regalo spendibili su una piattaforma dedicata. Inoltre, si potrà partecipare a eventi esclusivi organizzati da Fiat e entrare a far parte di una community di appassionati di mobilità elettrica. Dunque se amate la vostra Nuova 500 elettrica e volete aiutare altre persone a scoprire i vantaggi della mobilità sostenibile, diventa un Ambassador di Fiat 500 E-Lovers.