Alfa Romeo prepara la svolta? Un nuovo motore 1.6 ibrido può cambiare il volto del marchio

Alfa Romeo potrebbe essere pronta a compiere un nuovo passo per rafforzare la propria identità sportiva. Secondo alcune indiscrezioni interne non confermate ufficialmente, il marchio starebbe valutando un cambiamento importante nella gamma motori dei prossimi modelli, a partire dal futuro SUV indicato per ora con la sigla A4U. Al centro della riflessione ci sarebbe la possibilità di abbandonare il 1.2 Hybrid da 145 CV come motore d’ingresso, sostituendolo con un’unità ibrida da 1,6 litri.

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Secondo indiscrezioni Alfa Romeo potrebbe sostituire il 1.2 Hybrid da 145 CV con un motore ibrido 1.6

Si tratterebbe di una scelta tutt’altro che marginale. All’interno di Stellantis, infatti, resta aperto il confronto su quanto sia possibile spingere l’unificazione tecnica tra i vari marchi senza compromettere il carattere specifico di ciascuno. E nel caso di Alfa Romeo il tema è ancora più sensibile, perché il brand continua a ribadire con forza la volontà di tornare a un’identità fondata su prestazioni, emozione di guida e DNA sportivo.

Non è un caso che nelle comunicazioni ufficiali del marchio venga dato sempre più risalto ai modelli Quadrifoglio e al ruolo centrale delle sensazioni al volante. Per molti appassionati, questo orientamento rappresenta un segnale chiaro: Alfa Romeo vuole recuperare in modo più deciso il proprio lato più distintivo, quello che storicamente l’ha resa diversa dalle altre.

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In questo scenario, il motore che potrebbe diventare il nuovo riferimento di base sarebbe il 1.6 HEV, già impiegato su alcuni modelli Jeep destinati al mercato statunitense e derivato dalla famiglia PureTech. Secondo le indiscrezioni, questa unità potrebbe superare i 200 CV, offrendo così un livello di potenza e presenza tecnica più coerente con il posizionamento che Alfa Romeo vuole riaffermare.

Resta però un nodo importante: oggi il 1.2 Hybrid da 145 CV è già prodotto in grandi volumi ed è disponibile sul mercato europeo, mentre il 1.6 HEV non ha ancora la stessa diffusione. Questo significa che eventuali scelte in questa direzione dovrebbero fare i conti non solo con l’immagine del marchio, ma anche con costi industriali, economie di scala e tempi di introduzione.

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Per il momento non esiste alcuna conferma ufficiale e il tema resta legato a indiscrezioni provenienti dall’interno dell’azienda. Ma il solo fatto che una soluzione del genere venga presa in considerazione viene già visto con interesse. Per Alfa Romeo potrebbe infatti essere un modo concreto per differenziarsi di più all’interno del gruppo e offrire ai clienti una proposta tecnica più in linea con la sua storia e con le aspettative di chi continua a cercare nel Biscione qualcosa di più di una semplice uniformità di gamma.