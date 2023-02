Nuova 500 Elettrica: al top fra le BEV in Italia a gennaio

Sono ottimi i riscontri che aprono il 2023 della Nuova 500 Elettrica di Fiat. Dati che permettono alla piccola elettrica del costruttore torinese di chiudere il mese di gennaio, appena conclusosi, al top della classifica riservata alle elettriche in Italia. Un dato che si affianca ad un buon valore fatto registrare dal mercato automobilistico della Penisola che ha aperto l’anno con un valido +19% rispetto a quanto fatto registrare durante lo stesso mese di gennaio del 2022.

Una crescita che si può dire piuttosto convincente, un dato però che non può essere considerato per ogni segmento proposto e nemmeno per quanto riguarda le alimentazioni che compongono il parterre di motorizzazioni oggi effettivamente disponibili. Volendoci concentrare sul mercato relativo alle elettriche, quelle che saranno le vetture del prossimo futuro, le immatricolazioni rapportate al mese di gennaio dell’anno scorso hanno subito un decremento pari a circa 300 unità totali. In questo modo si è registrata una quota di mercato in decrescita da un valore pari al 3,4% che ora scende fino al valore di 2,6%.

I dati premiano la Nuova 500 Elettrica durante questo primo mese dell’anno

Registra quindi ottimi riscontri la Nuova 500 Elettrica che a gennaio è risultata l’elettrica più venduta in Italia. Sono state infatti 540 le immatricolazioni fatte registrare durante il mese appena conclusosi, un dato che scende di 8 unità rispetto a quello registrato a gennaio 2022 sempre per quanto riguarda l’elettrica di casa Fiat.

Alle spalle della Nuova 500 Elettrica troviamo la Smart EQ ForTwo che invece registra un incremento, rispetto al gennaio dello scorso anno, piuttosto consistente: l’elettrica di casa Smart è passata infatti dalle 230 unità immatricolate a gennaio 2022 alle 369 unità vendute durante il mese scorso. Alle loro spalle troviamo la Renault Twingo e-tech che ha registrato, come nel caso della Nuova 500 Elettrica, un decremento in termini di consegne passate infatti dalle 298 unità di gennaio 2022 alle 212 unità del gennaio appena conclusosi.

Dietro alle prime tre, la Top Five è completata dall’Audi Q4 e dalla Tesla Model Y che fanno registrare, rispettivamente, 186 e 147 unità immatricolate a gennaio 2023. Molto bene il dato di casa Tesla che porta in Top Ten anche la Model S che è stata in grado di totalizzare circa un centinaio di immatricolazioni totali. In ogni caso al sesto, settimo, ottavo e nono posto si sono piazzate la Volkswagen ID.3, la Peugeot 208, la Dacia Spring e la MG Marvel R.

Tra le ibride ancora bene Jeep

In casa Stellantis si può festeggiare quindi non solo l’ottimo gennaio della Nuova 500 Elettrica, ma anche l’ottimo riscontro fatto registrare da Jeep fra le ibride plug-in. Le varianti 4xe del costruttore americano hanno infatti monopolizzato le prime posizioni fra le ibride plug-in a gennaio 2023. Nello specifico la Jeep Renegade ha preceduta la Ford Kuga che a sua volta ha preceduto la Jeep Compass.

Entrambi i modelli a marchio Jeep hanno comunque registrato un dato in calo rispetto a gennaio 2022. Molto bene i riscontri di Lynk & Co, grazie ai dati lusinghieri della 01, ovvero anche di Volvo XC40 e BMW Serie 2: in tutti i casi si è registrata una crescita particolarmente consistente. Rimanendo nel comparto dei propulsori PHEV, sebbene le immatricolazioni nel complesso sono cresciute di più di 500 unità, la quota di mercato ha registrato una decrescita che è passata da un valore del 5,1% fino al 4,7%.