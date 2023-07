Fiat: ecco le auto più vendute nel mondo nel 2022

Le auto di Fiat oltre che in Italia e in Europa vengono vendute anche in molte altre parti del mondo ed in particolare in Sud America. L’Italia e il Brasile si confermano i due mercati in cui la casa automobilistica torinese vende più vetture. Nel 2022 l’auto più venduta al mondo dalla casa italiana di Stellantis è stata la 500. La vettura che rappresenta il simbolo del marchio italiano nel mondo e che presto tornerà ad essere venduta nella sua versione completamente elettrica anche negli Stati Uniti, nel 2022 ha totalizzato ben 180.400 immatricolazioni. L’auto viene venduta in moltissimi paesi tra cui anche il Giappone.

Ecco la top ten delle auto di Fiat più vendute nel mondo nel corso del 2022

Al secondo posto tra le auto più vendute da Fiat nel mondo nel 2022 troviamo la Panda con 138.300 esemplari venduti in tutto il mondo. La vettura, pur essendo la più venduta in Italia e una delle più popolari in Europa, però non riesce a superare la 500 che viene commercializzata in molti più paesi. Al terzo posto tra le auto più vendute a livello globale dalla casa italiana lo scorso anno troviamo la Tipo che in alcuni paesi viene chiamata anche Aegea. L’auto viene prodotta in Turchia e venduta in Europa, Messico e Medio Oriente. In totale di questa auto nel 2022 si sono vendute 132.700 unità.

Ai piedi del podio in quarta posizione troviamo il pickup Fiat Strada. Questo modello da un paio di anni è l’auto più venduta in Brasile dove totalizza la maggior parte delle sue vendite. In tutto nel 2022 sono stati venduti ben 120.800 unità di questo pickup compatto che anche nella prima metà del 2023 risulta essere il più venduto in Brasile. Al quinto posto tra le auto più vendute dal marchio di Torino troviamo un altro modello che viene prodotto e venduto in America Latina. Si tratta del SUV compatto Pulse che lo scorso anno ha totalizzato 95.100 unità vendute. L’auto viene prodotta anche in versione Abarth. Al sesto posto troviamo una berlina. Si tratta della Cronos, altra auto vendute in Sud America e prodotta in Argentina paese dove è quasi sempre l’auto più venduta in assoluto. In totale lo scorso anno sono state immatricolate ben 80.900 esemplari di Cronos.

Davvero niente male. Al settimo posto della classifica delle auto di Fiat più vendute a livello globale nel 2022 troviamo la city car Mobi che ha lungo è stata l’auto meno costosa del Brasile, primato perso solo qualche giorno fa. Di questa auto lo scorso anno sono stati consegnati 77.100 unità la maggior parte delle quali proprio in Brasile. In ottava posizione ancora una vettura “sudamericana”. Si tratta della berlina compatta Argo che nel 2022 ha conquistato i cuori di 68.800 clienti. In nona posizione trova spazio invece un veicolo commerciale molto popolare: il Fiorino che ha ottenuto 63.900 immatricolazioni.

Infine al decimo posto di questa top ten delle auto di Fiat più vendute a livello globale troviamo Ducato scelto da 61.400 clienti nel 2022. Questa è la top ten del 2022 ma ovviamente la classifica prosegue con numerosi altri modelli. I risultati per il marchio di Stellantis nel 2022 sono stati molto buoni. Si spera naturalmente che le cose nel 2023 possano andare ancora meglio per la principale casa automobilistica italiana.