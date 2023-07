Stellantis e Volkswagen investono 1 miliardo nella caccia ai metalli rari

La questione relativa ai problemi di approvvigionamento di materie prime preoccupa sempre di più le case automobilistiche impegnate nella transizione verso una mobilità completamente elettrica. Stellantis e Volkswagen hanno infatti deciso di appoggiare la Spac (Special purpose acquisition company) nell’acquisto di due importanti miniere in Brasile per un investimento complessivo di oltre 1 miliardo di euro. Le due aziende metteranno ognuna 100 milioni di dollari ciascuna allo scopo di creare una società mineraria quotata in borsa che produrrà nichel e rame.

Stellantis e Volkswagen, insieme a Glencore, fanno grosso investimento Acg Acquisition Company

L’obiettivo è quello di ridurre la dipendenza dalla Cina per l’acquisto di materie prime necessarie per la produzione di batterie che alimentano le auto elettriche. La situazione infatti preoccupa e non poco non solo Stellantis e Volkswagen ma anche le altre case automobilistiche. Ad esempio General Motors ha deciso di investire 650 milioni di dollari in una startup produttrice di litio e lo stesso ha fatto anche Stellantis. Anche Ford di recente ha fatto sapere di avere investito in una miniera di nichel in Indonesia.

Stellantis e Volkswagen, insieme all’azienda mineraria Glencore, hanno investito in una Spac (Special purpose acquisition company) chiamata Acg Acquisition Company, che ha l’obiettivo di acquisire due miniere di nichel e rame in Brasile. Questi metalli sono essenziali per la produzione di batterie per le auto elettriche, e le case automobilistiche europee vogliono assicurarsi una fonte di approvvigionamento al di fuori della Cina, che domina il mercato mondiale. Inoltre, le miniere brasiliane saranno alimentate da energia idroelettrica, per ridurre l’impatto ambientale.

Per quanto riguarda Volkswagen ha lanciato una vera e propria ricerca globale di metalli per batterie prima di aderire all’accordo sulla Spac Acg. Come effetto di quest’operazione, ACG cambierà nome in ACG Electric Metals e integrerà due miniere, Atlantic Nickel a Santa Rita, e la miniera di rame di Mineraçao Vale Verde a Serrote, tra i migliori produttori di nichel e rame a livello mondiale, con un ebitda rettificato complessivo per il 2022 di 260 milioni di dollari.