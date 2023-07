Stellantis chiede di non guidare un suo veicolo a causa dell’airbag Takata

E’ stato recentemente confermato un altro incidente mortale collegato a un gonfiatore dell’airbag Takata difettoso. Per questo motivo, Stellantis chiede urgentemente ai proprietari delle Ram 1500 del 2003 di smettere di utilizzare il veicolo fino a quando la società non completerà una campagna di richiamo per sostituire il gonfiatore dell’airbag difettoso. Il fatto è avvenuto il 13 maggio 2023, quando un Ram 1500 del 2003 è stato coinvolto in un incidente che ha dispiegato i suoi airbag. Il passeggero sul sedile anteriore è deceduto a seguito di ferite gravi, che, secondo Stellantis, erano coerenti con quelle riportate nei decessi precedenti per il problema legato agli airbag.

Stellantis chiede di non guidare un suo veicolo dopo che nei giorni scorsi si è registrata una vittima a causa dell’airbag Takata

I proprietari di questo modello sono pregati di interrompere immediatamente la guida e contattare la concessionaria. Stellantis organizzerà il trasporto dell’auto e sostituirà gratuitamente l’airbag. Il gruppo automobilistico stima che 29.000 Ram 1500 dell’anno modello 2003 siano ancora in circolazione negli Stati Uniti nonostante non siano stati eseguiti i richiami per l’airbag Takata. La casa automobilistica afferma che i gonfiatori sostitutivi gratuiti sono disponibili da quasi 10 anni.

Sfortunatamente, il Ram 1500 del 2003 non è l’unico modello i cui proprietari devono riparare i loro veicoli. Secondo Reuters, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) stima che circa 84.000 pickup Dodge Ram rimangano non riparati.

Nel frattempo, Stellantis continua a sollecitare i conducenti di un totale di 233.000 veicoli dei suoi marchi Dodge e Chrysler a smettere di guidare i loro veicoli fino a quando non sarà possibile installare un nuovo dispositivo di gonfiaggio dell’airbag. Secondo NHTSA, gli occupanti di “veicoli non riparati corrono un grave rischio di lesioni gravi o morte”. Sebbene questa sia la prima fatalità nota correlata a Takata in un veicolo Ram, è la quarta in un modello del gruppo automobilistico. La casa automobilistica afferma che dal 2014 ha effettuato oltre 210 milioni di tentativi di sensibilizzazione e ha sostituito oltre 6,1 milioni di gonfiatori Takata.