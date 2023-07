Dodge lancia un nuovo tipo di comunicazione in Europa

Dodge Europe, divisione europea del celebre marchio americano, ha deciso di lanciare un nuovo tipo di comunicazione. Si tratta del manifesto di un percorso innovativo ed è il progetto video “IN//OUT” realizzato dal Brand. Da qualche ora è online il trailer di questo video. La casa automobilistica americana di Stellantis è da sempre fortemente radicata nella cultura americana, con una storia profondamente intrecciata con il territorio e gli appassionati che amano le iconiche muscle car e che si identificano con i principali valori del Marchio: grinta e potenza assolute unite alla qualità estetica delle vetture. Coerentemente con questa direzione, il Brand ha deciso di compiere passi decisivi verso il mercato e il pubblico europeo.

Dodge: l‘iconico Brand americano entra nel mercato europeo con una comunicazione innovativa

Il progetto “IN//OUT” resta dunque fedele ai valori della tradizione del Brand e li cala nel contesto europeo, secondo un diverso punto di vista: un’interpretazione della filosofia Dodge coerente con i gusti del pubblico a cui si rivolge. Il progetto si concentra proprio sulla passione viscerale e sul senso di unicità che unisce gli appassionati e i proprietari di Dodge, sottolineando l’appartenenza alla comunità “Brotherhood of Muscle” attraverso storie “IN//OUT”: è possibile trovare le stesse, distintive pulsazioni sul mercato europeo.

Nel corso dei quattro episodi, gli spettatori vengono guidati in luoghi belli e significativi in ​​giro per l’Europa da Ida Zetterström, testimonial di Brand all’interno del progetto. La nota dragracer svedese incarna a pieno i valori di Dodge ed è il simbolo perfetto della loro trasposizione in Europa: la campionessa scandinava della classe Super Street Bike, impegnata nella stagione 2023 nel suo secondo FIA Top Fuel European Championship con uno dei piloti di RF Motorsport Top Fuel Dragsters, viaggia in giro per l’Europa all’estero attraverso iconici veicoli Dodge e incontra quattro eccellenti proprietari e appassionati di Dodge, per scoprire se sono pronti a salire a bordo del tributo “The Last Call” alle loro condizioni uniche. Insieme a Ida, i quattro partecipanti ripercorrono tutti i valori del Brand e le ragioni per far parte della community.