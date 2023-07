Jeep triplica la sua rete di stazioni di ricarica grazie a una collaborazione

La Jeep Compass 4xe rappresenta un punto di svolta nel panorama dei SUV di medie dimensioni, portando con sé una ventata di innovazione e sostenibilità. Questo modello, unico nel suo genere in Brasile, è stato premiato come il miglior ibrido dal Prêmio Mobilidade Estadão e si sta affermando come una valida opzione per chi cerca una mobilità sostenibile e versatile.

Grazie alla collaborazione con Zletric, Jeep ha potuto triplicare la sua rete di stazioni di ricarica, offrendo ora più di 700 punti di ricarica distribuiti in 14 stati e oltre 50 città in tutto il Brasile. Questo significa che i proprietari di una Compass 4xe ibrida plug-in avranno accesso a un numero di stazioni di ricarica tre volte superiore rispetto a prima, rendendo la ricarica del veicolo ancora più comoda e accessibile.

Jeep: il brand americano ha annunciato una partnership con Zletric

Il SUV della casa automobilistica americana non si limita ad offrire un’ampia rete di stazioni di ricarica. Il veicolo può essere ricaricato in due modi diversi direttamente a casa del cliente. Il primo metodo utilizza il caricatore domestico portatile incluso con il PHEV, che può essere collegato a una normale presa di corrente da 110V/220V. In questo modo, la batteria può essere completamente ricaricata in sole 4 ore.

In alternativa, i clienti possono optare per una wallbox da parete fornita da Weg o EnelX, entrambe approvate da Jeep. Questo dispositivo, che non richiede un’installazione trifase, ha una potenza di 7,4 kW e può ricaricare completamente la batteria del veicolo in soli 100 minuti.

Offre una potenza combinata di 240 CV

La Jeep Compass 4xe non è solo un veicolo sostenibile, ma offre anche prestazioni interessanti. I suoi motori combinati offrono una potenza di 240 CV, permettendogli di raggiungere i 100 km/h in soli 6,8 secondi. Inoltre, vanta un’autonomia in modalità 100% elettrica di 30 km secondo il ciclo Inmetro (44 km secondo lo standard WLTP), con una ricarica completa in meno di 2 ore.

Un’altra caratteristica distintiva del modello è la piattaforma Adventure Intelligence di Jeep, che offre servizi connessi e funzionalità esclusive per i modelli 4xe. Queste includono la configurazione del livello di ricarica, la programmazione della climatizzazione, la pianificazione della ricarica e molto altro. Inoltre, il veicolo dispone della trazione 4×4 con riduttore.

Contribuisce ad un futuro più sostenibile

La Compass 4xe è già disponibile nel mercato brasiliano come model year 2023, con un prezzo che parte da 295.095 R$ (55.129 euro). Inoltre, può essere acquistata con i piani di Next Jeep, un programma di fidelizzazione dei clienti proposto dal brand di Stellantis.

Con la Jeep Compass 4xe, la casa americana non solo offre un veicolo potente e versatile, ma contribuisce anche a un futuro più sostenibile. Questo modello rappresenta un passo importante verso l’obiettivo del marchio di creare un ecosistema di mobilità elettrica, offrendo ai clienti un’esperienza di guida senza pari e contribuendo allo sviluppo di un futuro più verde.