Fiat ad un certo punto avrà in gamma 4 crossover, più 500 e Panda

Fiat nei prossimi anni vuole essere protagonista del mercato in Europa. Per questo nei prossimi anni la sua gamma otterrà diverse novità. Ad un certo punto nella gamma della principale casa automobilistica italiana ci saranno oltre alla nuova 500 e alla vecchia Panda anche quattro crossover: nuova Panda, nuova 600, 500X e nuova Multipla. A queste poi dobbiamo aggiungere anche la nuova Topolino che come sappiamo è un quadriciclo elettrico.

La gamma di Fiat nei prossimi anni dovrebbe comprendere la nuova 500, la vecchia Panda e ben quattro crossover

La presenza di 4 crossover però non durerà a lungo. Infatti poco dopo il lancio della nuova Fiat Multipla uscirà di scena la 500X. Anche la Tipo dirà addio sempre alla fine di quell’anno. Dunque i crossover dal 2026 in poi saranno solo tre: nuova Panda, nuova 600 e nuova Multipla. Due saranno collocati nel segmento B e uno nel segmento C. La nuova Panda avrà una lunghezza di circa 4 m, la nuova 600 misura 4,17 m mentre la futura Multipla dovrebbe avere una lunghezza di poco inferiore ai 4,4 m. Le prime due nasceranno su piattaforma STLA Small mentre la terza su piattaforma STLA Medium. La nuova Panda dovrebbe essere prodotta in Serbia, la nuova 600 in Polonia e la nuova Multipla in Marocco.

Nel 2026 uscirà di scena anche la vecchia Panda che sarà costruita fino alla fine di quell’anno a Pomigliano. A quel punto dunque la gamma di Fiat sarà composta da Topolino, 500, nuova Panda, Nuova 600 e nuova Multipla. Queste dovrebbero essere le novità per la principale casa automobilistica italiana per i prossimi anni al netto di sorprese.

Dunque il marchio di Torino punta ancora su segmenti che in passato le hanno dato grande notorietà come quelli delle city car e delle auto compatte e su un tipo di veicolo, il SUV crossover, che attualmente gode di grande popolarità tra il pubblico degli automobilisti di tutto il mondo. Sarà dunque questa la ricetta di Fiat per crescere ancora e conquistare nuove e preziose quote di mercato. Vedremo dunque come andranno le cose per il marchio italiano del gruppo Stellantis.