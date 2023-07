Alfa Romeo B-SUV: dopo Jeep Avenger e Fiat 600 sta per arrivare il suo momento?

Alfa Romeo B-SUV sarà la prossima grande novità per la gamma della casa automobilistica del Biscione, ovviamente non considerando la concept car di una super car che forse si chiamerà Alfa Romeo 6C e che sarà svelata il prossimo 30 agosto. Questo nuovo SUV compatto sarà la futura entry level del marchio e la prima auto di Alfa Romeo ad avere in gamma una versione completamente elettrica. Secondo indiscrezioni dopo Jeep Avenger e Fiat 600 sarà proprio questo modello il prossimo ad essere rivelato. Si vocifera che già in autunno potrebbero arrivare le prime notizie importanti.

A settembre in arrivo importanti novità a proposito di Alfa Romeo B-SUV

Molto probabilmente in quel mese saranno rivelati il nome del modello e forse anche le prime immagini teaser. Nel frattempo il suo sviluppo dovrebbe presto portare i primi muletti in strada. Ricordiamo che questa auto al pari di Fiat 600 e Jeep Avenger sarà costruita nello stesso stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. Inoltre le tre auto condivideranno la stessa piattaforma CMP con la differenza che rispetto alle sue “sorelle” di Jeep e Fiat, Alfa Romeo B-SUV dovrebbe avere dimensioni leggermente maggiori. Si parla infatti di una lunghezza intorno ai 4,3 m. Ovviamente il SUV di Alfa Romeo rispetto agli altri due modelli avrà natura premium e dunque sarà più lussuoso, tecnologico e prestante dal punto di vista delle prestazioni rispetto agli altri due.

Di recente Alejandro Mesonero-Romanos ha dichiarato che Alfa Romeo B-SUV sarà il primo modello del Biscione ad adottare un nuovo stile di design retrò con alcuni elementi di design presi da alcune auto che hanno fatto parte della storia del famoso marchio del Biscione ma reinterpretate in chiave moderna. Il riferimento va ad esempio alla coda tronca ma anche ad altre caratteristiche che ritroveremo su questo modello e che lo renderanno immediatamente riconoscibile come una Alfa Romeo.

A settembre dunque avremo le prime importanti informazioni su questo veicolo che poi dovrebbe fare il suo debutto ufficiale nel corso del prossimo anno. Molto probabilmente una presentazione vera e propria potrebbe esserci verso la metà del prossimo anno con l’arrivo sul mercato entro alla fine dello stesso anno. Per il momento non ci sono altre notizie su Alfa Romeo B-SUV ma siamo convinti che presto arriveranno aggiornamenti importanti sulla futura entry level di Alfa Romeo che nei prossimi anni si caratterizzerà per avere una gamma molto più ampia di quella attuale con vari modelli nei segmenti B, C, D ed E.