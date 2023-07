Stellantis domina nel mercato dei veicoli commerciali in Spagna e Portogallo

Nella prima metà del 2023, più di un terzo dei veicoli commerciali venduti in Spagna appartiene a uno dei marchi del gruppo Stellantis. Una quota di mercato che dà un’idea della leadership del Gruppo in questa tipologia di auto, tradizionalmente rivolte alle flotte aziendali e ai liberi professionisti, ma con sempre più clienti privati ​​convinti dallo spazio e dal comfort che offrono alle loro famiglie o nei momenti di svago. Il successo dei veicoli commerciali Stellantis si basa sulla loro affidabilità e sulla loro capacità di adattarsi alle esigenze di un’ampia varietà di aziende, professionisti e clienti privati, con alternative 100% elettriche nella maggior parte della gamma di modelli dei loro marchi, Opel e Fiat.

Stellantis leader nel mercato dei veicoli commerciali nel 2023 sia in Spagna che in Portogallo

Stellantis sta attraversando la metà dell’anno con 25.515 immatricolazioni di veicoli commerciali in Spagna, che rappresentano una quota di mercato del 35,1%. A giugno Peugeot, Citroën, Opel e Fiat hanno registrato 5.663 unità immatricolate, che si traducono in una penetrazione del 36,8%. Il Gruppo mette tutta la sua esperienza nel campo dei veicoli commerciali nella sua strategia di elettrificazione, con versioni elettriche nella maggior parte della sua gamma che offrono diverse opzioni di autonomia e, praticamente, la stessa capacità di carico, carrozzerie, lunghezze, possibilità di trasformazione e vantaggi rispetto a furgoni dotati di motore a combustione interna.

In questo mercato emergente, Stellantis ha raggiunto finora quest’anno una quota del 55,2%, con 2.743 registrazioni. A giugno ha registrato 564 unità pari al 58% di penetrazione. La maggior parte dei veicoli commerciali elettrici venduti in Spagna appartiene a uno dei marchi del Gruppo. Stellantis non solo vende con successo, ma produce anche veicoli commerciali nel nostro Paese. Nel centro di Vigo vengono prodotti modelli di successo come il Citroën Berlingo, il Peugeot Partner e Rifter, l’Opel Combo e il Fiat Doblò, con le relative versioni elettriche.

Segnaliamo anche che Stellantis ha consolidato il proprio dominio nel mercato dei veicoli commerciali leggeri in Portogallo, a giugno, con un nuovo record di riferimento: vendendo 1.738 veicoli commerciali, il Gruppo ha garantito ancora una volta, non solo più della metà del mercato nazionale , con una quota del 54,8%, ma anche la quota maggiore di Stellantis nell’intero mercato europeo.

Il successo dei veicoli commerciali Stellantis si basa sulla loro riconosciuta affidabilità e capacità di adattarsi alle esigenze in evoluzione delle aziende portoghesi e dei clienti professionali. Così, a giugno, i veicoli commerciali Citroën guidano il mercato con 645 unità vendute, registrando una significativa crescita delle vendite del 189,2% (il triplo del mercato VCL: +62,3%) e una quota del 20,3%.

Inoltre, il Gruppo ha inserito quattro dei suoi marchi nella top-5 delle vendite di VCL. Dietro il marchio a doppio gallone c’erano Peugeot, al 2° posto (596 unità; 18,8% di quota), FIAT, al 4° posto (263 unità; 8,3% di quota), e Opel, al 5° (232 unità; 7,3% di quota). Nel complesso, le vendite dei marchi del gruppo Stellantis sono cresciute di 10,4 punti percentuali rispetto a giugno 2022.Combinando tutta la sua esperienza nell’area dei veicoli commerciali con la sua strategia di elettrificazione, e in linea con gli obiettivi definiti nel piano strategico “Dare Forward 2030”, Stellantis ha versioni 100% elettriche nella sua gamma e nei suoi marchi. Con diverse opzioni di autonomia, rimangono invariate le capacità di carico, le carrozzerie, le lunghezze, le possibilità di trasformazione e le elevate prestazioni dei furgoni equivalenti dotati di termomeccanica.

Stellantis ha guidato questo mercato in continua espansione e a giugno ha più che raddoppiato la sua quota di mercato nei veicoli commerciali 100% elettrici, salendo al 61,3%, grazie alla vendita di 144 veicoli commerciali 100% elettrici a batteria. Citroën è stato anche il VCL-BEV più venduto, con ë-Berlingo Van che ha assicurato 74 veicoli e il 37,5% di quel sottosegmento. Nel primo semestre il Gruppo mantiene la sua netta leadership, con 775 unità vendute e una quota del 67,5% del mercato BEV-VCL.

Va aggiunto che i tre furgoni 100% elettrici più venduti in Portogallo sono, in questo momento e nell’ordine, il Peugeot e-Partner (334 immatricolazioni), il Citroën ë-Berlingo Van (130) e l’Opel Combo- e (127). La Fiat e-Doblò (71) chiude la top-5 delle vendite. Nel cumulato da gennaio a giugno, e considerando tutte le fonti energetiche, i marchi Stellantis assicurano una quota del 52,3%, riferita a 7.172 veicoli venduti. Una crescita delle vendite del 37,2%, che più che raddoppia quella del mercato VCL portoghese (+16,5%). Nel primo semestre, Peugeot ha guidato il mercato VCL, con 2.716 vendite e una quota del 19,8%, seguita da Citroën, con 2.025 veicoli e una quota del 14,8%. Opel e FIAT appaiono in quinta e sesta posizione (rispettivamente 1.260 veicoli/9,2% di quota e 1.167 veicoli/8,5% di quota).