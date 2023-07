Il successore di Fiat Uno fa sognare i brasiliani

In Brasile si parla con insistenza di un successore per Fiat Uno. Si dice che la nuova Fiat Panda che debutterà l’anno prossimo in Europa, esattamente l’11 luglio 2024 in Brasile possa essere l’erede del mitico modello che in Sud America ha continuato ad essere venduto da Fiat per molti più anni rispetto a quanto avvenuto in Europa. In Brasile si vocifera che la principale casa automobilistica italiana potrebbe ripetere la strategia precedente e adottare il nome Fiat Uno. Infatti per molto tempo in quel paese la nostra Panda è stata chiamata come Fiat Uno.

Dal Brasile giungono voci sul successore di Fiat Uno

Questo in quanto il nome Fiat Panda non è conosciuto in quel continente e dunque la casa torinese ha preferito in passato puntare su un nome più famoso da quelle parti. L’attuale Fiat Panda europea e la già uscita di produzione Fiat Uno brasiliana sono modelli quasi identici. Molti pannelli della carrozzeria sono gli stessi, la piattaforma è la stessa e la proposta di mercato è la stessa. Quello che è cambiato è che Uno ha portato soluzioni a basso costo perché si tratta di un modello pensato per un mercato emergente, soluzioni che ovviamente in Europa sono improponibili ormai.

Questo ragionamento dovrebbe essere seguito dalla prossima generazione di Fiat Panda. Questo perché Olivier Francois ha dichiarato in un’intervista alla rivista Autocar che la prossima generazione della Panda “deve seguire al 100% il gusto europeo, ma deve essere davvero qualcosa capace di essere anche globale”. Ovviamente con queste dichiarazioni non si può non tenere conto del fatto che in Sud America sono state vendute 1,2 milioni di Fiat e il Brasile è il Paese più importante per il marchio italiano nel mondo. Cioè, se un progetto ha un potenziale globale, il Brasile è in gioco.

Con la nuova compatta, Stellantis intende fare appello al lato razionale della gamma del marchio torinese, mentre la 600e fa appello al pubblico più emotivo del marchio. Lo stesso dunque potrebbe avvenire anche in Brasile e Sud America con una nuova Fiat Uno. Anche se più di qualcuno pensa che alla fine questo modello possa chiamarsi anche nuova Fiat Argo. Costruita a partire dalla piattaforma CMP della Peugeot 208 e della Citroën C3, la nuova Uno/Panda avrà un’opzione di motorizzazione elettrica e anche a combustione. Per il Brasile dovrebbe utilizzare i motori Firefly 1.0 e 1.3, oltre al T200 1.0 tre cilindri turbo. Fatto sta, i numerosi fan della casa italiana in Brasile stanno iniziando a sognare. Vedremo dunque a proposito di questo clamoroso ritorno per il Brasile che novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi.