Fiat: senza più segreti il nuovo pickup medio per il Brasile

Non è una novità per nessuno che i pickup stiano guadagnando sempre più spazio nel mercato brasiliano. Fiat Strada, ad esempio, è stata l’auto più venduta in Brasile lo scorso anno e anche in quello precedente. E il Gruppo Stellantis, ovviamente, sta cogliendo l’occasione per scommettere ancora di più su questo segmento in America latina. Per questo, oltre a predisporre un pick-up Ram, la casa automobilistica è prossima anche al lancio di un nuovo pick-up Fiat di medie dimensioni.

Il nuovo pickup medio di Fiat avvistato quasi senza veli

In una nota, il marchio italiano aveva già comunicato, a dicembre 2022, che un nuovo modello del segmento D-pickup (medio) sarebbe stato lanciato nella seconda metà di quest’anno. Inoltre, l’annuncio diceva che il veicolo era già nella fase finale di sviluppo presso i Centri Tecnici Stellantis Engineering all’interno del Polo Automotive di Betim (MG) . Ora, il pick-up in questione è stato appena avvistato a Minas Gerais. Le immagini pubblicate dalla pagina FCA Fan Brazil su Instagram mostrano il modello quasi privo di camouflage. In questo modo è possibile identificare che il veicolo sarà davvero una versione del Peugeot Landtrek.

I fari prolungati da luci diurne a forma di zanne sono gli stessi, così come la calandra dalla forma irregolare. Nella parte posteriore ci sono luci posteriori con blocchi LED. Questo sarà il terzo pick-up di Fiat lanciato in Brasile, insieme a Strada e Toro. Ma, in questo caso, il modello dovrà fare i conti con una concorrenza diversa, formata da Toyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger, Mitsubishi L200 Triton, Nissan Frontier e Volkswagen Amarok , per esempio.

Fiat non ha ancora annunciato come sarà il motore del suo nuovo pick-up medio. Tuttavia, è possibile farsi un’idea delle opzioni dalle vendite in Messico, dove il veicolo ha già iniziato a essere venduto con l’emblema del marchio francese. Laggiù, a dominare le immatricolazioni è la versione con motore 2.4 turbo benzina da 210 CV e 30,6 kgfm. Le versioni base sono dotate di cambio manuale a sei marce e trazione posteriore, ma le versioni complete sono dotate di cambio automatico, anch’esso a sei marce.

C’è anche una configurazione con motore 1.9 turbodiesel che eroga 150 CV e 35,7 kgfm di coppia, sempre associato a un cambio manuale a sei marce. In Argentina, invece, è già stata vista una versione con motore 2.0 turbodiesel da 180 CV e cambio automatico a sei marce .

Se il pacchetto di assistenza è esattamente uguale a quello del Peugeot Landtrek, il pick-up Fiat medio avrà telecamere a 360°, sei airbag, assistente alla discesa e avviso di cambio corsia, oltre al controllo di stabilità obbligatorio. Tuttavia, la frenata di emergenza autonoma e l’avviso punto cieco non sono inclusi. I prezzi per il nuovo modello non sono stati rivelati dal produttore italiano . A titolo di confronto, il Toyota Hilux , il principale concorrente, viene venduto per almeno R$ 219.090 nella configurazione cabina singola e per R$ 242.590 nella versione doppia cabina.